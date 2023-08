"Perdimos nuestros ahorros": Más de 100 familias denuncian haber sido estafados en venta de parcelas de "loteos brujos"

29 ag. 2023 - 18:46 hrs.

Más de 100 familias, que buscaban convertirse en propietarias, hoy denuncian la venta de "loteos brujos", situación que los llevó a caer de una millonaria estafa.

Invirtieron entre $7 y más de $20 millones, pero nunca les entregaron los terrenos que les habían prometido.

A cargo de estos proyectos aparece el empresario inmobiliario Gustavo Dagoberto Contreras Carrasco, un exfuncionario de Gendarmería que habría defraudado más de $500 millones.

Fundo San Benito de la Lechería

Son cerca de 80 familias que denunciaron haber invertido para comprar parcelas en el Fundo San Benito de la Lechería en Longaví, región del Maule, lugar donde esperaban construir la anhelada casa propia.

Decenas de familias creyeron en el proyecto, que se ubicaría a unos minutos de la Ruta 5 Sur y que prometía un paisaje de ensueño, naturaleza y paz. La oferta en redes sociales detallaba que se trataba de 100 terrenos de 5 mil metros cuadrados cada uno, con precios que iban desde los $15 hasta los $26 millones por parcela.

Rápidamente fueron sumándose potenciales compradores, algo de lo que fue testigo Álvaro Arzola, vecino del Fundo San Benito de la Lechería, quien reservó dos parcelas por $14 millones.

"Llegó mucha gente y de ahí salí a ver, a conversar con el que se hacía pasar por dueño y en eso caí en la trampa de también comprar... Perdimos nuestros ahorros, nuestras platas", contó.

Fundo San Benito de la Lechería

Cierre de oficinas

La tentadora venta de parcelas estaba a cargo de América Inmobiliaria, según el giro, expertos en corretaje, inversiones y compraventa de terrenos. Su dueño y representante legal es Gustavo Carrasco, quien en persona captaba a los interesados.

"Él hizo una oficina, tenía trabajadores, tenía gorros, tenía ropa. De repente la cerró, cerró todo, desapareció la oficina", recordó Sebastián Mellado, uno de los denunciantes y que tenía un hostal en Santiago, por lo que cambió por completo su vida para trasladarse a Longaví.

El proyecto contaba con una oficina en Linares y otra en Longaví. Ambas siguen cerradas y no hay rastro de la llamada América Inmobiliaria, la que ofrecía el exclusivo proyecto que contemplaba la subdivisión del predio agrícola.

"Nos dimos cuenta que la oficina estaba cerrada y dije 'nos estafaron'"

Rosa Salvo y Juan Carlos Vivar pagaron $7 millones por la reserva de una parcela en marzo de 2022. El dinero venía de la jubilación de Juan Carlos.

"Llegó la fecha, llegó julio, llegó agosto, septiembre y empezaron las excusas, que no me ha salido el proyecto, no me han dado la resolución en el SAG", relató Rosa.

Eran cinco meses los que debían esperar para que los trámites administrativos estuvieran listos. Los abonos por cada terreno serían descontados del valor de la compraventa definitiva, pero nada se cumplió, por lo que hoy la pareja debe arrendar y ya no tienen dinero para seguir con el sueño de una vivienda definitiva.

"Nos dimos cuenta de que la oficina estaba cerrada y yo le dije a Rosita, 'Rosita, nos estafaron'", señaló Juan Carlos.

Enfrentan a Gustavo Contreras

En febrero de este año decenas de familias enfrentaron a Gustavo Contreras, tras meses esperando una reunión.

Pero, según las familias, las evasivas fueron en aumento con el paso de los meses. Gustavo simplemente dejó de contestarles y en el camino se enteraron de que el terreno ni siquiera le pertenece.

"Los dueños del terreno, que son los señores Maturana, le dieron el poder a Gustavo para que hiciera el trámite en el SAG. Según Gustavo, les dio plata a ellos y quedaron con esa plata, y hasta aquí a nosotros nadie nos ha respondido nada", detalló Álvaro Arzola.

Investigación

De lo que hay registro es de una promesa de compraventa suscrita en febrero de 2022 entre los verdaderos dueños del terreno y América Inmobiliaria, propiedad de Gustavo Contreras. Según este documento, el monto total del predio debía pagarse en tres cuotas. Sin embargo, aún queda la duda de si Contreras pagó por el terreno.

Mayor claridad se tendrá con los resultados de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, luego de que 32 de los afectados presentaran denuncias y querellas.

"Esas querellas también fueron individuales y en forma grupal, lo que se hizo fue un cruce de información que se trataba de la misma persona. Lo que se hizo fue agrupar todas estas causas en una sola", explicó el fiscal adjunto de Linares, Alexie Crisóstomo.

En curso ya hay diligencias, en las próximas semanas podría darse una formalización de cargos. Hablamos de más de $500 millones que no han sido devueltos.

No es primera vez que Gustavo Contreras es acusado del no pago de dineros. En el Poder Judicial registra varias causas, algunas concluidas y otras en trámite. Los conceptos son los mismos, deudas millonarias, embargos y remates.

Yerbas Buenas

La investigación no sólo se centra en Longaví, sino que también en Yerbas Buenas, por el proyecto Aires de Arquén, donde también hay denuncias en contra de Gustavo Contreras por la oferta de parcelas.

Jorge Hernández, quien pagó $5 millones por la reserva a fines de 2021, aseguró que hay cerca de 40 personas afectadas.

Meganoticias consultó al SAG por los proyectos de Yerbas Buenas y de Longaví, y detallaron, en términos generales, que la actual normativa no permite la subdivisión de este tipo de predios agrícolas cuando se trata de fines habitacionales.

"Me dijo 'no se haga problemas, yo le envío a su WhatsApp el plano que está ingresado en el SAG para que puedan subdividirlo'. Estamos en el 2023 y todavía nada. Él se burló de toda la gente", expresó Jorge Hernández.

Proyecto Aires de Arquén

¿Qué dijo Contreras?

No fue posible encontrar a Contreras en Aires de Arquén, terrenos que le pertenecen a su familia, pero al intentar salir una investigadora de Meganoticias vivió una compleja situación, ya que cerraron la salida y la mantuvieron retenida.

La periodista debió contactarse con Carabineros y tras el llamado abrieron finalmente el portón y se pudo contactar por teléfono con el hombre acusado de cometer las millonarias estafas.

Sobre la posibilidad de concretar una entrevista, Contreras afirmó que "no habría ningún problema, pero en estas condiciones no. Yo voy a ver el tema con mis clientes hoy día y yo me pongo en contacto en la tardecita para que nos juntemos".

"Yo voy para allá por último, te llevo toda la documentación para que veas cómo son realmente las cosas", sostuvo.

Pero los días pasaron y Contreras fue aplazando la fecha de la entrevista. Hasta la emisión y publicación del reportaje, esto no se ha concretado.

Promete devolver el dinero a quienes no demandaron

Tras meses sin respuesta, en los últimos días las familias afectadas tuvieron novedades de Contreras, quien a través de un comunicado reconoció que el Proyecto de Longaví no prosperó, insistiendo en el retraso de la subdivisión predial. Aseguró que no logró llegar a acuerdo con la familia Maturana y prometió devolver los dineros de quienes reservaron en el proyecto San Benito de La Lechería, pero esto tiene condiciones.

"Mandó un correo diciendo que toda la gente que lo había demandado no se le iba a devolver la plata, sólo a los que no lo han demandado, amenazando a las personas imagínate", señaló Sebastián Mellado.

El comunicado agrega que los fondos necesarios para devolver los dineros serán recaudados una vez que el SAG le apruebe las parcelas de Aires de Arquén y logre venderlas.

"Ya perdimos las esperanzas nosotros. Lo único que queremos es que nos devuelva nuestro dinero... Es un estafador, digámoslo con todas sus letras", afirmó Rosa Salvo.