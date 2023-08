Adultos mayores denuncian que sus identidades fueron suplantadas en notaría para vender sus propiedades

28 ag. 2023 - 19:30 hrs.

Varios adultos mayores han denunciado haber sido suplantados en la 42 Notaría de Santiago, detallando que los impostores habrían logrado eludir los controles de esta oficina y, mediante documentos y firmas falsas, se apropiaron de terrenos y predios ajenos.

Además de ser personas de avanzada edad, las víctimas tienen otros factores en común: todos aseguran jamás haber visitado dicha notaría y, según las pericias judiciales, las firmas que aparecen en las escrituras públicas protocolizadas resultaron ser falsas.

En una investigación, Meganoticias pudo determinar que entre 2018 y 2021 hubo al menos siete casos en que personas aseguraron haber sido suplantadas para firmar escrituras públicas en las que ceden terrenos o bienes a terceros. Esos terceros suelen ser individuos sin antecedentes comerciales ni actividad bancaria, es decir, lo que en jerga popular se conoce como "palos blancos".

Castigo vs. beneficio económico

Esto último es precisamente lo que les ocurrió a dos hermanas que vieron cómo su terreno de Colina fue vendido a una sociedad en $1.000 millones de pesos, sin que ellas hubieran firmado documento alguno, ni menos concurrido a la 42 Notaría.

En este caso el único condenado fue el "palo blanco" que supuestamente adquirió el terreno de Colina. Se le imputaron los delitos de falsificación de instrumento público y suplantación. Recibió una condena remitida de 61 días de presidio y civilmente se logró que el predio volviera a inscribirse a nombre de las hermanas. Un castigo que parece menor comparado con el beneficio económico que hay detrás del ilícito.

Problemas en candidatura presidencial

No es la primera vez que un problema golpea a la 42 Notaría de Santiago, ya que en el 2013 el precandidato presidencial Tomás Jocelyn-Holt concurrió ante la entonces notaria Gloria Acharán para que validara las 35 mil firmas que le permitían inscribir su candidatura.

Las firmas fueron validadas y así el candidato logró un cupo en la papeleta que ese año tuvo el número récord de 9 candidaturas. Sin embargo, meses después, un trabajo periodístico logró develar que muchas de esas firmas eran falsas. Es más, la 42 Notaría aparecía validando 17 mil de ellas en un sólo día, algo materialmente imposible.

Tras un largo proceso, el año 2016 Gloria Acharán fue destituida como notaria y asumió Álvaro González Salinas, quien era su suplente.

"A esa notaría no he ido jamás"

Pese a la salida de Acharán, las malas prácticas no habrían terminado, ya que González también es protagonista de algunas de las denuncias.

Una de sus víctimas habría sido Germán Diez de Medina, 94 años, quien junto a su esposa Flor Cerpa, compraron a mediados de los ´80 un terreno de 24 hectáreas en Quilicura. Lo adquirieron con ahorros y un préstamo que terminaron de pagar no hace mucho. Pero en febrero de 2021 Flor notó algo inusual.

"Yo reviso anualmente si tengo que hacer alguna declaración en Impuestos Internos y en ese momento me di cuenta de que me estaban poniendo un impuesto por enajenación de bienes raíces y dije 'qué raro, porque no he vendido nada'. Busqué los antecedentes, vi el RUT y efectivamente el RUT coincidía con una parcela que teníamos con mi marido hace muchos años en Quilicura, y en ese momento llamo a mi hijo y le cuento todo lo que aparecía y no era verdad", relató la mujer.

El hijo de Flor se dio cuenta de que sus padres aparecían asociándose a una inmobiliaria llamada Fortaleza y transfiriendo poder absoluto a una tercera persona. Luego, en un segundo acto, para aumentar el capital de dicha sociedad, el matrimonio cedía su terreno. Todo se habría protocolizado en la 42 Notaría de Santiago ante el notario Álvaro González Salinas.

"Luego esta escritura privada la llevan a esta notaría. Posteriormente mis papás en un tercer acto de esta junta de accionistas deciden vender sus acciones en la sociedad. Ingresan nuevos actores, mis papás desaparecen y ahí se pierde la propiedad sobre el terreno", relató el hijo del matrimonio, Dante Diez de Medina.

Esta reunión de accionistas se habría realizado en la oficina del notario González y ante su presencia. De hecho, en el acta así se consigna. Incluso el notario da fe que Germán Diez de Medina señala que existen conversaciones previas entre los socios para proceder al aumento de capital y su señora también presente manifiesta su aprobación. Pero hay un gran problema. Flor y su marido aseguran que jamás han puesto un pie en la 42 Notaría de Santiago.

"No conocía ni a esas personas, ni a esa notaría, no he ido jamás. Más encima esto ocurrió en el año 2020 con pandemia y todo, yo cuido a mi marido 24/7, entonces no salía a ninguna parte y tampoco he ido jamás a hacer algún trámite a esa notaría", afirmó Flor.

Por su parte, Dante aseguró que su padre "tiene demencia, tiene movilidad reducida, no es una persona que fácilmente vaya a salir a hacer trámites, menos en las condiciones... Si ustedes leen los escritos, actuó ahí como secretario, dando opiniones. Es algo completamente falso, imposible de que ocurriera así".

Hoy, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el terreno de la familia Diez de Medina Cerpa aparece inscrito a nombre de la Constructora e Inmobiliaria Fortaleza. Y no sólo eso, existe una promesa de compraventa por dicho predio firmada entre la Inmobiliaria y una Empresa Constructora por un valor de $1.800 millones de pesos, $300 de los cuales se pagaron al momento de la firma de la promesa.

"Hay una red detrás"

Los afectados con las suplantaciones de identidad tienen la impresión que en estos delitos opera una red mucho más profunda que simples estafadores.

Dante Diez de Medina expresó: "¿Qué explicación tienen para que a una notaría le sucedan este tipo de hechos y que salga libre de polvo y paja? Que la justicia, por alguna razón que desconozco, no indague más allá, que no haya realmente un interés por esclarecer la verdad, por tirar todos los hilos de esta madeja. Da la sensación que hay algo más grande, que hay una red detrás y que se prefiere siempre cortar por el hilo más delgado".

Utilizaron cédula de identidad vencida

Hace cinco meses Mercedes Urrutia sufrió la dolorosa partida de su padre, Carlos Urrutia Sotomayor, quien debió ser sepultado en medio de una preocupante controversia judicial que marcó los últimos días del abogado de 80 años.

A fines de 2020, revisando por casualidad su correo, Carlos advirtió que un total desconocido figuraba como mandatario para vender su fundo de 5.170 hectáreas ubicado en la cordillera de San Fabián de Alinco, en la región de Ñuble. Según el Servicio de Impuestos Internos, el monto de la venta que estaba en curso era de $320 millones de pesos, pese a que el terreno valía mínimo diez veces más y a que no había sido puesto a la venta.

Fue así que el abogado inició una investigación para determinar lo que había ocurrido, pese a que su salud ya estaba deteriorada y presentaba movilidad reducida, lo que significaba una dificultad al momento de desplazarse para llevar a cabo los trámites de rigor.

"Básicamente lo que había ocurrido es que lo habían suplantado, le habían falsificado firma, etcétera... Esa suplantación ocurrió en la 42 Notaría del señor González", contó su hija Mercedes.

Simulando ser Urrutia y utilizando una cédula de identidad vencida, se logró reducir a escritura pública el falso mandato en que se otorgaba poder a una tercera persona para vender el fundo. Un mes después, esa venta se llevó a cabo, pero el diligente aviso del Servicio de Impuestos Internos les dio tiempo a los abogados de para interponer medidas que evitaron un mal mayor.

"Opera la medida prejudicial y en consecuencia no logran inscribir el título en el Conservador y se deduce una querella criminal, al igual que una demanda que buscan sancionar a quienes resulten responsables de la falsificación del mandato y de la escritura de compraventa en lo penal", explicó el abogado Jorge Balmaceda.

Cabe señalar que en la realización de este reportaje, se informó que el notario Álvaro González estaba ausente, pero extraoficialmente se comentó que se han tomado medidas preventivas para intentar evitar nuevas suplantaciones.