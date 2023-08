Condenan a 15 y 18 años de cárcel a delincuentes que asaltaron a Cristián de la Fuente y balearon a su hija

28 ag. 2023 - 16:16 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se dictaron las sentencias para los delincuentes que asaltaron a Cristián de la Fuente y dejaron herida a su hija Laura a inicios del 2022.

Ambos delincuentes fueron condenados a 15 y 18 años de cárcel por los delitos de robo con homicidio, en calidad de frustrado, y porte de arma.

¿Qué dijo Fiscalía?

El fiscal Jorge Reyes señaló que “el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago ha comunicado la sentencia condenatoria de ambos acusados por el delito de robo con homicidio, los ha condenado a ambos a la pena de 15 años y un día, además de la persona que efectuó los disparos el día de los hechos a una pena de tres años y un día”, explicando que esto último se debe al delito de porte de armas.

“Esta sentencia nos deja tranquilos, es una de las máximas condenas que establece nuestro ordenamiento penal, creemos que aquí hubo una investigación bastante profesional por parte de la PDI y un trabajo coordinado con la Fiscalía, cuestión que al final fue refrendada por los tribunales”, agregó.

¿Qué dijo Cristián de la Fuente?

En entrevista con Chilevisión, el actor señaló que “esto es bueno porque empieza a nivelar hacia arriba para que las penas sean más duras”.

“Hemos visto lamentablemente en muchos otros casos donde gente termina con un homicidio que no ha sido frustrado, sino que termina con muertos, con condenas menores, por eso creo que es bueno que se empiece a nivelar un poco hacia arriba donde las penas sean proporcionales al delito”, agregó.

Igualmente, lamento que para este caso no haya aplicado la Ley Tamara: “De haber estado en efecto, las penas hubiesen sido mayores, nosotros no trabajamos en esta ley para nosotros, sino que para que eso no volviera a pasar”.

