"No puedo entender cómo hay gente tan mala": Mujer denuncia envenenamiento de sus perros en Los Ángeles

¿Qué pasó?

Una mujer denunció el envenenamiento de sus cinco perros en Los Ángeles, región del Biobío.

Meganoticias Alerta llegó hasta el domicilio de María Castillo y conoció el drama que vive tras la muerte de tres de ellos.

Según los antecedentes que se conocen, alguien habría lanzado una bolsa con alimento, supuestamente con veneno, a los cachorros.

¿Qué dijo?

“Estoy muy mal, ellos eran mis guardaespaldas”, dijo visiblemente emocionada. Añadió que “los busqué y encontré a tres de ellos muertos”.

Lo más distinto es que no es primera vez que le sucede lo mismo. Es más, ella descartó problemas con sus vecinos en la zona rural que vive.

“Hubo un envenenamiento anterior, salgo a la puerta y veo que el perro (padres de estos cachorros) estaba sin moverse y no logré revivirlo... Antes no se investigó. No puedo entender cómo hay gente tan mala que hace estas cosas. Los perritos no le hacen daño a nadie”, sostuvo la mujer entre lágrimas.

Finalmente, María dijo que piensa cambiarse de casa para no repetir experiencias tan dolorosas. “Tengo rabia, miedo y coraje”, cerró la afectada.

