Cámaras captaron portonazo en La Cisterna: Delincuentes arrastraron a una de las víctimas y peatón le robó su celular

26 ag. 2023 - 13:26 hrs.

¿Qué pasó?

Cámaras de vigilancia captaron un portonazo en la comuna de La Cisterna, en el cual tres mujeres fueron las víctimas de un grupo indeterminado de sujetos armados.

Además, una de ellas, para tratar de evitar la sustracción del vehículo, fue arrastrada por largos metros tras aferrarse a este.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijeron las víctimas?

Soledad, quien sufrió el robo de su camioneta, dijo en Meganoticias Alerta que “fui a buscar a mi hija al Metro, pero al llegar cerca de la casa de mi mamá, tuve a los tipos encima... Ahí comenzaron garabatos, insultos, pero al aparecer las pistolas, la cosa cambió”.

Por su parte, Savka, su hija, relató que “al entrar a la casa con mi abuela, sentimos bocinazos y gritos de mi mamá y los delincuentes nos apuntaron a todas... Uno de los ladrones no podía hacer partir el auto de mi mamá y yo me colgué de la parrilla del jeep... El tipo aceleró y me arrastró como media cuadra”.

En su testimonio añadió que “si seguía colgada, estoy seguro de que me hubiera disparado. Incluso, mi mamá se desmayó”.

Peatón le robó el celular

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, la propia Savka reveló "cuando yo me colgué de la camioneta, tenía el celular en mi mano y mi celular cayó y saltó a algún lado, pasó un peatón, lo agarró y se lo llevó".

"Viendo todo el panorama, de que nos estaban quitando la camioneta, nos estaban viendo gritando, vueltas locas, yo caí a la calle, mi mamá desmayada, se me cayó el celular y lo agarraron, y se lo llevaron. ¿De qué estamos hablando? La humanidad está perdida", cerró.

Revisa el despacho completo