"Es lodo con fecas": Aguas servidas ingresan a casas de Doñihue tras desborde de planta de tratamiento

25 jun. 2023 - 09:52 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos de Doñihue, región de O’Higgins, denunciaron que producto del sistema frontal, sus casas quedaron inundadas no solo por la acción de la lluvia, sino que también por el desborde de pozos de una planta de tratamiento de aguas servidas.

Además, han tenido que cuidar sus hogares debido al aprovechamiento de algunas personas que han intentado robar en éstos.

Ir a la siguiente nota

Por su parte, Essbio confirmó la inundación en su planta de tratamiento de aguas servidas, asegurando que "la única forma de recuperar su operatividad es esperando a que baje la inundación del sector".

"Nadie ha venido a ayudarnos"

Según contó una vecina del sector de Cerrillos a Meganoticias, en la comuna de Doñihue, su casa quedó completamente inundada, ya que “el viernes a las 4 AM, se dio aviso que se estaban rebalsando los pozos de Essbio, pero allá hay un mural tremendo, y eso hizo como represa hacia acá, el agua ingreso a los pozos y eso se desmoronó hacia las casas”.

Además, insistió en que “nadie ha venido a ayudarnos, el tema que estamos hablando que esto es lodo que salió de las lagunas de Essbio, no es obra del río porque si te paras ahí no te hundirías. Mi hermano intentó ingresar y no pudo porque te succiona, porque es lodo con feca, con coliforme y no podemos entrar a las casas”

Vecinos colaboran con la emergencia

Muchos de los vecinos que tuvieron que abandonar sus hogares se están quedando junto a familiares y se encuentran cuidando el sector, ya que denunciaron que algunos individuos han intentado aprovecharse de la situación e intentar robar.

También, aclaró que a “los canalistas se les llamó el día viernes a las 1 de la mañana y no quisieron abrir las compuertas y eso también fue factor para que se inundara”.

Igualmente, vecinos han colaborado para intentar ayudar a rescatar a otras personas y socorrerlas con sus enseres, mientras esperan las maquinarias que ayuden a sacar el lodo y las aguas servidas del lugar.

¿Qué dijo Esbbio?

Por su parte, la empresa explicó que "producto del frente de mal tiempo que afecta la zona centro sur del país, la madrugada del viernes 23 de junio, el río Cachapoal aumentó su caudal en más de 20 veces, desbordándose a la altura de Doñihue e inundando rápidamente gran parte del sector Cerrillos de esta comuna, condición que empeoró en el transcurso del viernes y sábado".

"El desborde del río también afectó la planta de tratamiento de aguas servidas de Essbio, ubicada en esta comuna, la que resultó completamente anegada. De manera inmediata, la sanitaria suspendió la operación de esta planta, reportó sobre su condición a las autoridades sectoriales y regionales y activó acciones para su pronta puesta en marcha. En estos momentos estamos a la espera de que el agua disminuya para comenzar labores de limpieza", agregó.

Todo sobre Sistema frontal