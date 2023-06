Revelan nuevos antecedentes y videos de los dos jóvenes muertos en un portonazo

20 jun. 2023 - 22:51 hrs.

Una vida dedicada al delito.

Esa parece haber sido la decisión de los dos adolescentes que el 24 de mayo pasado fueron baleados mortalmente, cuando intentaban realizar un portonazo en Santiago Centro.

Hablamos de Marcos, de 16 años, y Rodrigo, de 17.

Pese a su corta edad, entre los dos sumaban 13 delitos y se cree que eran los líderes de una peligrosa banda.

Al momento de su muerte, se encontraban a cargo del Sename y debían cumplir arresto domiciliario nocturno. Además, funcionarios policiales debían realizar controles periódicos para que se cumpliera esta orden.

¿Qué sucedió con estas medidas? ¿Por qué no se cumplieron?

Robo en lugar no habitado

El 02 de enero de 2023, un registro muestra a tres vehículos llegando hasta calle General del Canto en Providencia.

Diez delincuentes, con martillos y combos, revientan las vitrinas de una tienda de ropa.

"Andábamos en la playa en Valparaíso y como a las diez u once de la noche recibo la llamada del administrador de este edificio y me dice que habían entrado a robar”, cuenta la dueña de la tienda afectada.

Cinco meses le costó a esta emprendedora recuperarse de aquel robo.

El grupo de delincuentes, entre ellos Marcos y Rodrigo, se llevó 10 millones de pesos en mercancía.

“Osados, muy osados porque no les importó la alarma, las cámaras, nada”, añade la víctima.

Al momento del escape por calle Manuel Montt, el automóvil que conduce Rodrigo, el mismo joven de 17 años que murió en el intento de portonazo, chocó a dos autos que pasaban por el lugar. Uno de ellos, un equipo de trasnoche de Radio Bío Bío.

Tras una dramática persecución a pie, los cuatro sujetos fueron detenidos esa noche. Entre ellos Rodrigo y Marcos.

Intento de robo a una casa

Solo 16 días después, la misma banda fue identificada por Seguridad de Providencia cometiendo otro delito.

“Me amenazaron en todo momento, que no pusiera resistencia o que me podían matar y yo les decía que tranquilos que se llevaran todo. Súper agresivos, me pegaron varias veces en la cabeza”, comenta la víctima.

Intentaron robar una casa, pero la familia estaba en su interior. Los delincuentes estaban armados, aunque a los minutos se dieron a la fuga.

“Había todo un aparataje, autos que los estaban esperando. Uno ve que había una organización y mentes que funcionaban en términos del crimen. Tampoco era que hubiese adultos dirigiendo, nuestra impresión es que estos dos menores eran los líderes que reclutaban gente", comenta la alcaldesa Evelyn Matthei.

La repetición del delito va generando una “especialización” delictual, por lo tanto, este grupo de jóvenes, niños de 14, 15, 16 años, se va especializando, por ejemplo, en el robo de portonazos.

Sus antecedentes

Rodrigo, de 17 años, contaba con antecedentes por robo con intimidación en dos oportunidades, porte de arma blanca y robo en lugar no habitado.

Mientras que su compañero, Marcos de 16, ya en 2020 era detenido por robo con violencia, vulneración de derechos e infringir las normas sanitarias. Un año después su prontuario aumentaría por porte de arma corto punzante, robo en lugar habitado, robo con intimidación y porte de arma blanca. Este 2023 sumaría a sus delitos la detención por robo en lugar no habitado.

“El pasar del hurto de locales pequeños al robo de vehículos de alta gama, es un paso bastante habitual que uno observa en los delincuentes. En el mundo del robo es como la carrera delictual diría yo”, comenta el exfiscal jefe de Ñuñoa, Providencia y La Reina, Vinko Fodich.

El sistema no está funcionando

“Un caso lamentable, sin duda, pero debiese mostrarnos algunos de los nudos críticos más importantes, tanto en la prevención situacional, que es algo más a largo plazo, pero sobre todo en la persecución penal, demuestra que las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva no están funcionando”, sostiene el exfiscal Fodich.

“En realidad, para nosotros es súper difícil saber qué pasa con estas bandas. Muchas veces se mal entiende la protección a los jóvenes”, señala Matthei.

Meganoticias accedió a las medidas cautelares que dispone el Poder Judicial. Están fechadas a marzo de este año.

En el documento se lee que el juez de garantía le comunica al coordinador judicial de Sename que los dos menores quedan bajo vigilancia del servicio. Y que, además, deberán cumplir arresto domiciliario nocturno desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, en su domicilio particular de Ñuñoa.

Funcionarios policiales deberán realizar controles periódicos para que se cumpla esta orden.

¿Qué pasó con las cautelares?

Meganoticias solicitó entrevista a Sename, pero vía correo respondieron que no se podían referir al caso, debido a la ley que protege los antecedentes de menores de edad que cumplen medidas cautelares.

También hubo intentos por hablar con Carabineros, los responsables de fiscalizar la reclusión nocturna de estos jóvenes, pero también declinaron dar su versión de los hechos.