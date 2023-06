Diputada Catalina Pérez suspende su participación en la mesa directiva tras críticas por convenios de su pareja

20 jun. 2023 - 11:07 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, anunció la suspensión de su participación en la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Esto, luego de la polémica sobre un millonario convenio que habría suscrito la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva, encabezada por su pareja, Daniel Andrade.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo la diputada Pérez?

En un punto de prensa, en el que fue acompañada por representantes del oficialismo, declaró que “he tomado una decisión que es suspender mi participación de la mesa de la Cámara”.

“Han sido días muy duros, en que se me ha buscado endosar una responsabilidad que no tengo por actos que son de terceros y los cuales no debiese asumir”, agregó sobre las acusaciones que han hecho para que deje la mesa directiva.

Además, señaló que “el daño que se me ha infringido no puedo permitir se le infrinja al oficialismo. Tenemos un proyecto político que cuidar, un Congreso que cuidar para que esté a la altura de las demandas que Chile requiere y que no se pierda en estas discusiones”.

Luego de acusar un aprovechamiento político por parte de la oposición, señaló que no tenía ningún problema en suspender su cargo con tal de resguardar el proyecto de su coalición.

Aún así, aclaró que esto no era una renuncia, ya que “a la mesa de la Cámara de Diputados le queda una semana de actividad y lo que hago es suspender mi cargo para presentar mi renuncia cuando corresponda y el presidente de la mesa no debe someterse a una responsabilidad política que si no es mía tampoco es de él”.