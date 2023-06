"No tengo ninguna injerencia": Diputada Pérez descarta renunciar tras polémicos convenios de su pareja

19 jun. 2023 - 19:39 hrs.

¿Qué pasó?

La vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Catalina Pérez (RD), afirmó que no renunciará, luego de que se revelara la polémica sobre un millonario convenio que habría suscrito la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva, encabezada por su pareja, Daniel Andrade.

La parlamentaria aseguró que no tenía conocimiento del convenio, descartando tener alguna responsabilidad en el caso.

¿Qué dijo Pérez?

"Me gustaría aclararle a la ciudadanía que no tengo ninguna injerencia, interés o participación, en la firma de los convenios que han suscrito dos hombres adultos, exfuncionarios de la administración del Estado", señaló la diputada.

En ese sentido, manifestó que "no me parece bien, no estoy disponible tolerar ni aceptar, que se busque endosarme a mí responsabilidades por actos que cometen terceros".

"Yo he construido una carrera política con muchísimo esfuerzo, basada en muchas ocasiones en cómo elevamos los estándares de probidad y transparencia, incluso más allá de lo legal, y eso no cambia cuando se es parte del círculo cercano. En eso no puede haber dobles discursos", agregó.

Responsabilidades políticas

Pérez sostuvo que "es por eso que yo misma le he pedido a Contraloría que se pronuncie sobre la legalidad y regularidad de estos convenios. Yo saludo que el Ministerio de Vivienda haya iniciado una investigación en el propio Ministerio para esclarecer los antecedentes".

"Creo también que esto no se trata solamente de responsabilidades legales o administrativas, sino que también se trata de responsabilidades políticas. Aquí hubo un error de juicio político grave, aquí hubo un error de criterio político grave", aseveró.

"Los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, don Carlos Contreras y don Daniel Andrade, tendrán que responder políticamente como corresponde. Hay un procedimiento abierto al interior de nuestro partido, se cursaron también las responsabilidades políticas en términos de sus expulsiones de su cargos dentro de la administración del Estado, y eso me parece pertinente", añadió.

"Lo que no me parece pertinente, repito, es que se busque endosar responsabilidades de terceras personas en mí", reiteró, recalcando que "Lo que no me parece, y no estoy disponible aceptar, es que una mujer que ha construido su carrera política a punta de muchísimo esfuerzo tenga que responder hoy día por actos de hombres adultos que tienen que hacerse responsables de sus propias acciones, y es ahí donde marco un límite".

Descarta renuncia

Respecto a la petición de renuncia por parte de algunos diputados, la parlamentaria aseveró que "uno renuncia cuando uno ha cometido un error, cuando no ha obrado bien, y creo que en este caso no he cometido ninguna de las dos cosas... Esta es una responsabilidad que tienen que asumir terceros".

"Yo no tenía ningún conocimiento sobre la firma de este convenio, sus características, montos, momentos o lugar de ejecución", aseguró.

"A mí me parece que hay un claro aprovechamiento político", manifestó, llamando "a cumplir el acuerdo administrativo".

"Yo estoy disponible a prestar todos los antecedentes del caso, abrir mis cuentas corrientes si es necesario, abrir mis ingresos, abrir mis aparatos electrónicos", sostuvo.