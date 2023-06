Mujer de Punta Arenas entregó 8 millones a tarotista para quitar "magia negra muy poderosa" y resultó ser una estafa

20 jun. 2023 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una puntarenense fue víctima de estafa tras perder 8 millones de pesos al contratar los servicios de una mujer, que se identificaba como Cristina Tarot, quien le ofrecía quitarle una "magia negra muy poderosa".

Frente a esto, se interpuso una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas contra aquellos que resulten responsables por el delito de estafa; en un caso judicial que posee una gran peculiaridad, ya que está lleno de elementos místicos y afirmaciones fantasiosas.

El origen de la estafa

Según consignó El Pingüino, la estafa comenzó luego de que la víctima asegurara que la mujer identificada como Cristina, la hizo creer que estaba siendo víctima de magia negra, proveniente de alguna persona que deseaba su muerte.

Ante esto, la mujer que poseía una especie de “negocio” llamado Cristina Tarot, en que ofrecía lecturas de tarot, uniones de parejas, entre otros, la invitó a hacer un ritual para acabar con esta magia negra.

Sin embargo, la víctima acabó perdiendo más de ocho millones de pesos, los cuales pese a que admitió haber entregado voluntariamente, manifiesta que lo hizo bajo engaños y no como forma de pago por el servicio contratado.

¿Cómo operó la estafa?

De acuerdo a lo constatado en la querella, y recogido por el citado medio, la víctima comenzó relatando que “a mediados del mes de noviembre de 2021, estaba en la ciudad de Punta Arenas por motivos labores y me encontraba en una situación personal complicada”.

“Caminado por calle Bories esquina Colón, un hombre joven del quien ignoro mayores antecedentes, se me acerca y me hace entrega una tarjeta de presentación de la cual se podía leer; Cristina Tarot, uniones de parejas y un número de teléfono. Dada mi situación emocional complicada, decidí llamar, me contestó casi inmediatamente citándome para su casa al día siguiente”, agregó.

En primer lugar, Cristina le hizo pagar 20 mil pesos para leerle el tarot, y fue en aquel entonces en que le manifestó a la víctima que estaba siendo perjudicada por una “magia negra muy poderosa” y que era necesario hacerle una limpieza.

Frente a lo anterior, la víctima reveló en la querella que “la señora para poder realizar este trabajo me cobró inicialmente 100 mil pesos, con eso ella podría comprar velas y otras cosas necesarias para el ‘trabajo’. Luego de eso me junté varias veces con la señora en su casa, presentándome ella varias pruebas de la existencia de la supuesta magia negra, efectuando en mi presencia actos y rituales muy extraños, los cuales sin duda me perturbaron y atemorizaron tremendamente, doblegando con eso la señora mi voluntad absolutamente a sus mandatos”.

Después de varias reuniones, en el documento se menciona que la mujer le pidió a la víctima que sacara del banco todo el dinero que pudiera, ya que esto era fundamental para protegerse de las fuerzas del mal y poder enfrentar la magia negra.

“Como ella lo ordenó, saqué en tres giros diferentes $8.000.000 (ocho millones de pesos) y los puse debajo de la cama envueltos en una polera (los dejó por 15 días). Cumpliendo con lo que ella me indicó, llevé los ocho millones a su casa junto con mi amigo (…), que me acompañó por cualquier cosa que me pudiera pasar. Llegando a la casa, ella me pide que me siente, prende una vela e incienso y empieza a hacer invocaciones, la verdad es que yo estaba muy asustada”, sostuvo en la querella.

Posteriormente, la víctima indicó en el escrito que “ahí la señora me ordena que coloque los ocho millones en una bolsa, procediendo a colocarme dicha bolsa a la altura de mi estómago. En ese momento me comienza a decir de forma muy impetuosa y alterada, ‘¿qué es más importante tu vida o este dinero?’, ante esto yo le digo que por supuesto que mi vida, a lo que ella responde, ‘bien, este dinero desaparecerá ahora en miles de partes, pero no te preocupes, ya que el día 20 de diciembre vendrás y tu dinero estará intacto tal como estaba antes’. Luego de esto ella abre la bolsa y me muestra de que solo había montones de papeles como pelotas mojadas, como un papel maché”.

No obstante, el papel maché no volvió a convertirse en dinero, y la víctima no logró volver a tener contacto con la mujer, después de ese día.

“Ese día 20 de diciembre, voy a su casa y no había nadie, vuelvo a ir en la tarde sin encontrar a nadie. Finalmente, al día siguiente, al llegar a la casa, el vecino me pregunta a quién buscaba. Me indica que esa casa es de él, que la arrendaba por día y efectivamente una señora se la había arrendado, pero que ya no estaba. En ese momento, confirmé definitivamente que fui víctima de una maniobra muy planificada por parte de una señora con mucho poder de convicción (…) lo cual me hizo efectuar la denuncia pertinente ante la PDI”, cerró la querella.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

