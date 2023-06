"Había tres niños y solo un cupo de cama": Denuncian falta de camas pediátricas en medio de alza de virus respiratorios

18 jun. 2023 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

En los últimos días, se puede observar como en diferentes hospitales del país, cada vez son más los padres que cruzan las puertas de la urgencia con sus hijos envueltos en mantas, esperando ser atendidos cuanto antes y rogando que haya camas pediátricas disponibles.

Lo anterior, ha provocado que muchos de ellos denuncien la falta de camas pediátricas, mientras los expertos advierten que la crisis de salud por los virus respiratorios continua al alza.

"Había tres niños y solo un cupo de cama"

Respecto a este escenario, Alejandro Flores, abuelo de una niña con virus sincicial que está a la espera de que se habilite una cama pediátrica en el Hospital Roberto del Río, señaló que "ella llegó acá con el virus sincicial, y la dieron de alta voluntaria, y al llegar a la casa, estuvo solamente una noche y empeoró".

"Acá están esperando para entubarla, pero cuesta mucho que se abra una cama", agregó.

Por su parte, la funcionaria de Salud, Evelyn Abarca, denunció que "no hay espacio, no está el material, los TENS no dan para más. Faltan camas y máquinas".

En la misma línea, Daniela, quien llevó a su sobrina a un centro de salud tras contraer un virus respiratorio, denunció la falta camas pediátricas: "Ese día que a mi sobrina la iban a hospitalizar, había tres niños y solo un cupo de cama", manifestó.

Aún no se alcanza el peak de los virus respiratorios

Sobre la situación que atraviesa el país en cuanto a los virus respiratorios, la Dra. Gema Pérez, broncopulmonar infantil, aclaró que aún no se alcanza el peak de los virus respiratorios.

"Se espera que para las próximas semanas pueda venir el peak real de los virus respiratorios, no solo de virus sincicial", puntualizó la especialista.

En la misma línea, detalló que "posteriormente va a venir la influenza, que es más cercana a julio, y todos los otros virus respiratorios que están circulando: adenovirus, rinovirus, parainfluenza, metaneumovirus, entre otros".

