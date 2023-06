Voluntario de Bomberos es víctima de portonazo en La Florida: Está internado en un recinto asistencial

18 jun. 2023 - 12:07 hrs.

¿Qué pasó?

Un voluntario de Bomberos fue víctima de un violento portonazo en su vivienda en la comuna de La Florida, Región Metropolitana, durante la mañana de este domingo 18 de junio.

El hombre fue golpeado por cinco delincuentes, quienes rápidamente se llevaron su vehículo. Actualmente, está en la clínica de la Universidad Católica, ubicada en la comuna de Santiago.

El testimonio del padre de la víctima

Fernando Leyton, padre del bombero, relató a Meganoticias que el asalto ocurrió aproximadamente a las 08:45 de la mañana de hoy.

"Tuvimos la desgracia de que a mi hijo le hicieron un portonazo mientras cambiaba los vehículos en la casa. Cinco individuos entraron al domicilio, lo golpearon y lo dejaron tendido en el suelo", aseveró.

Luego, declaró que "yo disparé en tres oportunidades. A la llegada, Carabineros comprobó que el arma estaba inscrita y que tenía todos los permisos correspondientes".

"Estábamos todos levantándonos y se me ocurre ver las cámaras porque mi hijo estaba sacando las camionetas. Ahí me di cuenta de que pasó un auto muy sospechoso, que a mitad de cuadra dio vuelta y me levanté", añadió.

"Mi hijo arranca al interior de la casa, saco el revólver y disparo, pero los hombres ya me habían cerrado la puerta. Quizá hubiéramos lamentado otra cosa; o me disparan o les disparaba", acotó.

Sobre su hijo, contó que "se encuentra en la clínica de la Universidad Católica, en Marcoleta, con un neurólogo porque le pegaron en la cabeza y en el ojo (...) Esperamos que no sea nada grave".

"Vinieron sus compañeros de la Décima Compañía del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa a atenderlo y en la ambulancia de la Institución se le trasladó. Hasta el minuto sabemos que está en observación", cerró.

