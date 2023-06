Exprisioneros de isla Dawson retornaron tras 50 años a campo de concentración

18 jun. 2023 - 07:30 hrs.

Excolaboradores de la Unidad Popular (UP) y prisioneros políticos de Magallanes regresaron a isla Dawson luego de 50 años.

Tras el golpe militar, fueron confinados en el último lugar del mundo. Medio siglo después, parte de los sobrevivientes recordaron su historia.

Alrededor de 800 personas estuvieron detenidas en isla Dawson situada en el estrecho de Magallanes.

Luego de 50 años del golpe militar en que excolaboradores del Presidente Salvador Allende, entre ellos ministros de su gobierno y prisioneros políticos de Magallanes, estuvieron en cautiverio, algunos de los sobrevivientes regresaron al lugar a recordar historias de dolor pero sobre todo de compañerismo.

Osvaldo Puccio, uno de los prisioneros, recuerda que, "nos trajeron con mi papá, él era secretario privado del Presidente Allende, estuvimos juntos el 11 en el Palacio de la Moneda y luego nos trajeron hasta aquí. Había momentos muy duros. Aquí se infartó mi padre, se le negó la atención médica, hubo compañeros que tuvieron dificultades de todo tipo".

Por otro lado, el exministro de Vivienda de la UP, Pedro Felipe Ramírez, recuerda que, "la incertidumbre era lo peor porque no se sabía qué iba a pasar con nosotros hasta cuando íbamos a estar acá. Había intercambio de correos, pero eran correos censurados. Censurados de una manera cruel".

Ramírez recuerda que parte del trabajo forzado que debían hacer, consistía en "llenar unos sacos con piedras y subir el cerro, hasta arriba. Y había que subir ese cerro y luego bajarlo".

La conexión entre los prisioneros

Sin embargo, todos coinciden en que la conexión que se generó entre ellos fue muy fuerte. "No todo era ese sufrimiento, siempre estaba ese tema ahí, pero entre nosotros había bromas, nos reíamos, etc. Y había mucha hermandad entre nosotros. De hecho, nos consideramos hermanos hasta hoy día", recuerda el exministro.

No todos los que estuvieron en isla Dawson están con vida, como es el caso de José Tohá, exministro del Interior de Allende, no obstante, su nieta, Matilde Salinas Tohá, hija de la actual ministra del Interior, estuvo presente.

José Tohá y su nieta

"Siento que me ha acompañado toda la vida y siempre he intentado tener la memoria muy presente y para mí siempre ha sido un tema muy muy grande. Y siento que me permite estar más cerca de lo que jamás he estado de mi abuelo José", expresa Matilde.

La isla funcionó como campo de concentración hasta septiembre de 1974 y, tras el paso de cientos de detenidos, hoy es uno de los emblemas del "nunca más" en nuestro país.