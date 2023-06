Visa Waiver: Embajador de Chile en EE.UU. anuncia cambios y fortalecimiento en carta enviada a fiscal de distrito

La oficina de Todd Spitzer, fiscal de distrito del condado de Orange, estado de California, hizo pública una carta enviada por el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, en la que se compromete a buscar formas de mejorar la comunicación entre instituciones policiales de ambos países.

Lo anterior, con el objetivo de evitar problemas y dar seguridad al programa de Visa Waiver, para impedir "efectivamente que individuos con antecedentes penales viajen entre nuestros países".

Ir a la siguiente nota

El embajador Valdés comenzó la misiva expresándole a Spitzer su "profunda preocupación y consternación por la participación de ciudadanos chilenos en actividades criminales en el Condado de Orange".

"Como mi gobierno ha declarado públicamente, condenamos enérgicamente estas acciones, sobre todo porque provocan inseguridad en los hogares de los ciudadanos estadounidenses, pero también porque pueden significar un lamentable uso indebido del programa Visa Waiver, el cual valoramos bastante como un elemento muy importante en la relación entre nuestros países", recalcó Valdés.

Posteriormente, explicó que "desde el momento en que usted denunció públicamente estas acciones criminales, intentamos a través de nuestro Consulado en Los Ángeles contactarnos con su oficina".

"Queríamos comunicarle nuestra plena disposición de cooperar con usted, el Departamento de Policía de Los Ángeles y el FBI para identificar a estos individuos. De hecho, enviamos a Los Ángeles a nuestra Agregada Policial, la comisaria Sra. Eliana Ramos, quien el 1 de junio sostuvo reuniones personales con la Oficina del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y un representante del FBI. En ambas reuniones hubo un reconocimiento de la importancia del intercambio de información entre nuestras instituciones policiales", agregó.

Además, reveló que en el 2022, "más de 350.000 ciudadanos chilenos pudieron utilizar el programa Visa Waver para visitar los Estados Unidos. Este es un reconocimiento a la relación particularmente amistosa entre nuestros países durante los últimos veinte años".

"Al mismo tiempo, durante los últimos dos años, nuestro gobierno y el Departamento de Seguridad Nacional (de Estados Unidos) han trabajado juntos para mejorar decisivamente el intercambio de información policial", puntualizó.

En el mismo sentido, el embajador Valdés indicó que "el gobierno de Chile ha mostrado claramente su voluntad política de dar los pasos necesarios para un mayor grado de excelencia en nuestra cooperación policial. Actualmente, estamos finalizando el texto de un nuevo acuerdo que aumentará la automatización y el intercambio instantáneo de información policial".

"El exigente acuerdo policial que esperamos firmar la próxima semana convierte al programa Visa Waiver en una herramienta de seguridad que, al mejorar la calidad de la información, impide efectivamente que individuos con antecedentes penales viajen entre nuestros países", puntualizó.

"Aprovecho esta oportunidad para transmitirle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración", concluyó.

In just 2022, 350,000 Chilean nationals came into the United States without the required criminal background checks to enter the United States, the Chilean Ambassador to the United States admitted in a letter to Orange County District Attorney this week. pic.twitter.com/nB3aj232IM