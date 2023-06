"¡Ayuda!": Mujer graba momento en que es brutalmente agredida por hombre tras tocarle la bocina en una bencinera

14 jun. 2023 - 15:36 hrs.

¿Qué pasó?

A través de redes sociales se difundió un video que una mujer grabó mientras era agredida por un hombre en una bencinera de la comuna de Renca, Región Metropolitana.

De acuerdo a la afectada, el hecho ocurrió en la tarde del pasado martes, en un recinto de Copec, ubicado en José Manuel Balmaceda.

La agresión

A través de sus redes sociales, la mujer contó que cuando llegó a la bencinera se puso "en la fila y más adelante estaba la camioneta de este tipo".

"Más adelante de él no había nadie más. Él tenía que avanzar y no avanzaba", señaló, agregando que procedió a tocarle la bocina.

"Este tipo muy agresivamente me golpea el espejo retrovisor y me insulta diciéndome garabatos... Yo me bajé del auto para grabar la actitud que había tenido y este tipo se volvió loco al ver la cámara y se baja a agredirme físicamente", relató.

"Me golpeó con combos y tirones"

La afectada afirmó que el sujeto "me golpeó con combos y tirones, me tiró el pelo y tira mi celular".

"Todo el rato me tironeaba, y en todo los otros autos eran puros hombres y nadie se bajó", manifestó.

El video

En el registro captado por la mujer se ve al hombre al interior de un automóvil, del cual desciende de manera agresiva para proceder a agredirla.

En el video se puede escuchar a la afectada gritando "¡Ayuda! ¡Ayuda".

Luego, se aprecian imágenes confusas, debido a la intervención del sujeto.

Cámara de seguridad

Una cámara de seguridad de la bencinera también captó el hecho, y ahí se puede ver al hombre tironeando y empujando a la afectada.

En medio de situación, a la mujer se le cae su teléfono celular, el que él recoge para después lanzarlo.

Las imágenes también captaron a un trabajador del recinto, que se acercó a conversar con ambos involucrados.

