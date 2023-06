"Llegue a la casa y ya no estaba": Madre de joven que lleva casi dos meses desaparecida en Reñaca

13 jun. 2023 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Casi dos meses lleva desaparecida Francesca Vikiana Chavarría Fuentes, joven de 30 años con discapacidad intelectual, a quien se le perdió el rastro en Villa la Cruz, ubicada en el sector de Reñaca Alto en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Desde entonces, la familia de Francesca ha tenido casi nulas pistas respecto a su paradero, mientras que la Fiscalía se encuentra realizando una investigación para esclarecer este caso.

La desaparición

Jhoanna Fuentes, madre de la joven, contó a Meganoticias que el pasado 18 de abril "ella se quedó sola (en la casa) porque yo trabajo en un jardín y entró a las ocho y media, y voy a almorzar a las dos a la casa. Almorcé con ella ese día".

Sin embargo, sostuvo que, posteriormente, "llegué a la casa en la tarde y ya no estaba allá. A las cinco y media llegué y ya no estaba".

Cabe señalar que la joven tiene ojos color café, tez blanca, mide 1,80 metros y al momento de la desaparición tenía el pelo teñido de color lila.

La Fiscalía Local de #ViñadelMar @FiscaliaRegionV coordina diligencias tras denuncia por presunta desgracia presentada por el padre de la víctima en el mes de abril. Si alguna persona tiene datos que aportar respecto a su paradero puede hacerlo llamando al 134 @PDI_Valparaiso pic.twitter.com/XoB77qUJi0 — Fiscalía Valparaíso (@FiscaliaRegionV) June 13, 2023

"No la noté rara"

Al ser consultada sobre el almuerzo que compartió con su hija, afirmó que "no le vi nada raro, nunca la vi rara en esa semana, la semana antepasada tampoco. No la noté rara, como para que se fuera".

Respecto a si sabía si su hija estaba conversando con alguien o si tenía planes para salir, sostuvo: "No, nada de eso".

"Ella no salía si no era conmigo. Pero otras veces sí se me había escapado, pero la encontraba al otro día... Nunca había sido tanto como ahora", afirmó.

Sobre dónde la solía encontrar, señaló que "acá en Reñaca Alto. Una vez la pillé desorientada. Se me escapó en la noche y la pillamos al otro día, en la tardecita, caminaba del Reloj de Flores a Caleta Portales. Cuando la encontré, tenía todas las patitas hechas tiras. Como que se desorienta de repente".

La vieron en un paradero

Jhoanna Fuentes afirmó que "en el paradero diez la vieron dos personas, y ahí después llamé al papá de mi hija, que nosotros no vivimos juntos, él vive cerca del paradero diez, y él fue altiro a verla, y ahí se le perdió el rastro".

También, aseguró que Francesca dejó en la casa "todas sus cosas personales, y ama tanto la foto de su papá, otras veces se ha llevado su foto. Se ha llevado las cositas de su 'lela', las fotos de su 'lela', se lleva sus pinturas".

"Está todo, la ropita que le regaló su papá está ahí. Si se hubiera querido ir, se habría ido con su ropa bonita, con las zapatillas nuevas que tiene. No se llevó nada", aseveró.

Investigación

La madre señaló que "fui a la Fiscalía a hablar con la fiscal que lleva el caso de mi hija y me dice que están en procedimiento, que en la investigación andan buscando por todos lados, pero ellos no han llegado a ninguna pista".

La fiscal jefa de Viña del Mar, Vivian Quiñones, detalló que "la Fiscalía Local de Viña del Mar tiene a cargo una investigación por la presunta desgracia de la joven Francesca Chavarría, quien se desaparece el día 18 de abril del año 2023, siendo buscada en este momento por la policía en base a una investigación que está a cargo de la Brigada de Investigación Criminal de Viña del Mar".

"Cualquier antecedente relevante, se solicita que sea hecho llegar a esta policía, según los afiches que ahora circulan en las redes sociales", añadió.