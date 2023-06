Fraude en el Ejército: Cómo operaba el ex Comandante en Jefe Oviedo y su esposa en presunto lavado de activos

13 jun. 2023 - 14:02 hrs.

Este miércoles 14 de junio, la Fiscalía Centro Norte formalizará al ex número uno del Ejército, Humberto Oviedo, por el delito de lavado de activos, vinculado al mal uso de los gastos reservados de la institución.

El General en retiro ya fue procesado en 2019 por la ministra en visita, Romy Rutherford, por malversación de caudales públicos por un monto superior a los $4.500 millones.

Ir a la siguiente nota

Ad portas de la nueva formalización, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella por lavado de activos contra Oviedo, esta vez sumando a su esposa, Marianne Stegmann Matthei, además de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores.

En el documento se revelan detalles del modus operandi del presunto lavado de activos.

Según el libelo, Oviedo y su cónyuge ocultaron y disimularon el origen ilícito de los dineros sustraídos del Ejército entre 2014 y 2018, cuando la institución castrense estaba bajo su mandato.

Operaciones con fondos de origen desconocido

La Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un análisis de las cuentas bancarias del matrimonio, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2019.

El análisis policial muestra que el general en retiro realizó múltiples operaciones que le permitieron inyectar fondos de origen desconocido a sus cuentas bancarias, los cuales se fusionaron con sus rentas como número uno del Ejército.

Según la PDI, estos montos fueron usados posteriormente en productos financieros y de inversión, para luego terminar pagando inmuebles inscritos a su nombre y el de su esposa.

“No registra ingresos que le permitan disponer de dichos fondos”

En el informe, se detectó que durante el período en que Oviedo ejerció como comandante en jefe, su esposa realizó un total de 36 depósitos por la suma de $167,6 millones en la cuenta del general, equivalentes al 86% del total de depósitos en efectivo que se registran en sus cartolas bancarias.

También, hay otros seis depósitos por más de $12.2 millones que consignan el propio nombre de Oviedo. Estos representan poco más del 6% de los depósitos en efectivo hechos a su cuenta.

La investigación de la PDI es clara al señalar que durante el periodo analizado el ex comandante no tenía otra fuente de ingresos distinta a su renta en el Ejército, y que su cónyuge no generaba ingresos ni generaba rentas.

Para la policía, los más de $180 millones depositados en efectivo por Oviedo y su esposa en la cuenta del ex comandante en jefe, y aquellos que se hicieron en blanco y sin boleta, “son necesariamente considerados como fondos de origen desconocido”. Su principal depositante es Marianne Stegmann, pero “ella no registra ingresos que le permitan disponer de dichos fondos”, dice el informe.

Compra de autos y propiedades con fondos desconocidos

La PDI incorporó un análisis a las inscripciones de bienes raíces y dos vehículos comprados por el matrimonio Oviedo Stegmann, donde también se detectó que fueron adquiridos con fondos de origen desconocido.

Entre las propiedades cuestionadas, aparece un departamento en Las Condes, donde utilizó un cheque por 50 millones de pesos con fondos provenientes de un depósito en efectivo.

También figura una propiedad comprada en Las Hualtatas, en la comuna de Vitacura, donde se cuestiona el uso de 36 millones de pesos que tuvieron su origen en depósitos efectuados en efectivo y de origen desconocido.

A ello, se suma un departamento con bodega y estacionamiento en Temuco, por un monto superior a los 41 millones de pesos.

Estos son parte de los antecedentes que la Fiscalía Centro Norte expondrá este miércoles al formalizar a Oviedo por el delito de lavado de activos, vinculado a la malversación de dinero proveniente de los gastos reservados del Ejército.