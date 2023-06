"Me desperté y vi por TV el revuelo que había": Consejera Nancy Márquez explica el motivo de su supuesta "desaparición"

13 jun. 2023 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes, la consejera constitucional de la región de Los Lagos, Nancy Márquez, explicó qué fue lo que le ocurrió la noche del lunes en Estación Central, Región Metropolitana, que la llevó a ser reportada como desaparecida.

De acuerdo a su versión, perdió su celular durante un asalto afuera del terminal de buses, hecho que la mantuvo incomunicada, generando la preocupación de sus cercanos.

¿Qué dijo Nancy Márquez?

"Fui a buscar mi maleta a Estación Central y fui víctima de un hurto, del robo por sorpresa de mi teléfono, lo que me dejó incomunicada en Santiago a las ocho de la noche, que es muy tarde", señaló Márquez.

"La única salida que tuve fue buscar un hotel para quedarme en la noche, no tuve comunicación con nadie hasta hoy (martes) en la mañana, que me pude comunicar con mi equipo y con mi familia. Fue solo eso, no hay nada más", agregó.

La consejera explicó que el financiamiento para el órgano que redactará la Nueva Constitución solo les permite costear alojamiento de lunes a viernes. "El fin de semana tenemos que dejar el espacio donde estamos, y, por tanto, el lunes retomamos la labor como consejera".

"Yo viajo a Chiloé todos los viernes, porque soy mamá, por sobre todo. Y vuelvo los domingos en la mañana, y por eso dejé la maleta en custodia, fui a buscarla anoche y pasó lo que pasó en Estación Central", agregó.

El robo

En ese contexto, Nancy afirmó que "estaba esperando en la Alameda a que llegara un taxi a buscarme, y me llevan el teléfono y quedé absolutamente incomunicada. Una persona vino corriendo y se llevó el teléfono, afuera del Terminal Sur. Yo estaba con mis maletas y no pude hacer nada", relató Nancy.

"Busqué lugar para alojarme anoche en Santiago Centro, que, además, es peligroso a esa hora, así que me sentí un rato muy vulnerable", remarcó.

La consejera indicó que, "apenas me desperté en la mañana y vi por televisión todo el revuelo que había, me comuniqué con mi familia en Ancud, con mi mamá, que es el teléfono que me sé de memoria, no me sé otro más. Ella después se comunicó con mi partido y con la gente que estaba preocupada por mi estado, pero fue solo eso", señaló.

Agradeció la preocupación

Márquez aprovechó la instancia para agradecer la preocupación por su estado. "Agradecer a la PDI y a Carabineros que se portaron muy bien en la búsqueda", manifestó.

"Estoy en excelente estado y ahora vuelvo a mis labores de consejera", finalizó.