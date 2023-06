Carter por demolición de "narco-casas": "Es una medida para ayudar al combate global del narcotráfico"

13 jun. 2023 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió a las nuevas demoliciones realizadas este jueves en la comuna, las que corresponden a tres "narco-casas" y a un mausoleo construido en una plaza, en honor a un presunto narcotraficante.

El operativo se llevó a cabo en el sector de Los Quillayes, en el límite de la comuna de La Pintana, donde algunas personas reaccionaron violentamente al procedimiento, lanzando piedras y agrediendo a la prensa presente.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo Carter?

"Estamos en una zona muy compleja, asociada a un clan de narcotráfico, conocido como 'Clan de Los Tobar'", señaló el jefe comunal.

"Vamos a proceder a demoler tres propiedades que están asociadas a este cartel, y en ese mismo contexto aprovechamos de demoler un mausoleo que se encontraba en esta zona", sostuvo.

El alcalde explicó que "las tres casas corresponden al 'Clan Tobar', tiene una complejidad adicional porque son una banda muy violenta, y como el recurso policial es muy escaso en la Región Metropolitana, le planteamos al alto mando hacer tres operativos en uno, porque evidentemente la demanda de seguridad para un operativo como este es alta, y eso significa el sacrificio de los pocos recursos que tiene la ciudad de Santiago".

Incidentes

"En una de las casas había niños y afortunadamente las personas que ahí viven tuvieron muy buena disposición, de modo tal que el Departamento de Infancia se haga cargo de la extracción de estos niños con mucho cuidado", señaló Carter, agregando que se trata de "una familia inocente".

En ese sentido, afirmó que los residentes del sector "han actuado bastante bien, no hemos tenido mayor resistencia. Lo que hemos tenido sí es resistencia en el entorno. Esta es una zona donde hay soldados del narcotráfico, con armas, con mucha violencia y evidentemente iban a poner resistencia, pero si se cuentan eran muy pocos, muy violentos pero muy pocos".

Seguridad en las casas demolidas

"Nos hemos encontrado con casas muy reforzadas, por tanto, todavía no tenemos determinación si hay cámaras o elementos de seguridad. No me atrevería a dar la clasificación de puertas blindadas, pero muy reforzadas, estamos hablando de estructuras complejas, en consecuencia, se está procediendo con maquinaria especializada", expuso.

Sobre la presencia de cámaras, señaló que "no lo hemos determinado aún, pero es casi un 100% que es así".

"Son casas más pequeñas... viviendas de 36 metros cuadrados, que la gente ha logrado remodelar para poder vivir un poco mejor. Pero en ese contexto, los narcotraficantes se han aprovechado para convertir esas viviendas en pequeños fortines, que son complejos de demoler", detalló.

La demolición

El jefe comunal explicó que "lo que se vio en las otras demoliciones, eran viviendas mucho más grandes, por lo que podíamos entrar con retroexcavadoras. Como estas son viviendas más pequeñas, y por la violencia que se ve en el entorno, tenemos que actuar con mucho cuidado, porque aquí se han utilizado armas de guerra en algún minuto para enfrentar incluso a la policía".

"Hoy día va a ser el momento de la demolición y a partir de pasado mañana comienza el momento de la construcción. Donde hemos entrado, hemos remodelado", afirmó.

"Clan de Los Tobar"

Respecto al "Clan de Los Tobar", el alcalde aseguró que "parte importante de ese grupo delictual está en la cárcel".

"En la cabeza hay una persona que está preso por diez años y un día", indicó.

En ese sentido, señaló que "el jefe del clan partió como un acto de comercio ilegal, que era vender droga. Sus descendientes y sus hijos terminaron involucrados en homicidios".

"Es una medida para ayudar al combate global del narcotráfico"

Carter aseveró que "la iniciativa de demoler casas narcos es una medida para ayudar al combate global del narcotráfico, que va con la frontera, el Plan Calle Segura, un montón de otras medidas que tenemos que hacer todas juntas".

"El narco no necesita utilizar la ley, hace lo que tiene que hacer, los funcionarios públicos para combatir a los delincuentes tenemos que respetar la ley siempre", sentenció.

Todo sobre Narco en Chile