Bóxers "falsificados": Los detalles de la querella de Calvin Klein contra Hites

12 jun. 2023 - 20:38 hrs.

El 1 de junio de 2023, el Servicio Nacional de Aduanas de San Antonio suspendió el despacho de mercancías importadas por Hites, luego de que los fiscalizadores identificaran 17.968 bóxers que imitaban diseños de la marca Calvin Klein.

Por ello, la empresa norteamericana interpuso una querella criminal contra la multitienda por uso indebido y falsificación de marca registrada.

Ir a la siguiente nota

“Pequeños detalles”

“La sola apariencia de los productos nos hace presumir que dichas características no son congruentes con la manufactura oficial y autorizada de productos de marca CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST”, indica la querella.

Por ejemplo, las costuras de los bóxers son desordenadas, con malas terminaciones y desprolijas; la tipografía de las etiquetas y logotipos no es la que se utiliza regularmente, y tampoco coincide el espacio que separa una letra con la otra. Además, la querella detalla que las etiquetas no tienen las mismas medidas que la de los productos originales, y que los paquetes que contienen los bóxers tienen la foto original de un hombre en el frontis, pero todo el resto de la información no coincide con los productos de la marca.

Según la querella, los bóxers “poseen pequeños detalles, pero evidentes, que nos permiten descubrir de inmediato que se trata de producción no autorizada por mi representada, conteniendo sus marcas y formando parte del prestigio de sus líneas, en circunstancias donde, no son productos oficiales ni originales de su manufactura”.

Para Calvin Klein, los productos demuestran “el esfuerzo que emplean quienes se dedican a estas actividades comerciales ilícitas, engañando al público consumidor o a quienes pretenden comprar productos “de marca” originales, creyendo que adquieren productos legítimos y autorizados por las líneas de confección de las marcas señaladas, pero siendo que en la realidad no es así”.

Al ser casi 18 mil bóxers, la querella presume que dicha cantidad evidencia que “se comercializarán en las tiendas de la empresa querellada (Hites), engañando al público consumidor o a quienes pretenden comprar productos “de marca”, creyendo que adquieren aquellos originales y autorizados por las líneas de confección oficiales”.

Hites no puede hacer uso de dicha marca “de ninguna forma”

Los productos Calvin Klein solo se comercializan mundialmente por canales autorizados por la marca, y la multitienda no cuenta, según la querella, con el consentimiento de Calvin Klein para hacer uso de sus marcas “bajo ninguna forma”. No está autorizada ni posee vínculo comercial oficial con esta.

Considerando que la falsificación de su marca afecta los derechos de Propiedad Industrial de la empresa “a nivel mundial y, por supuesto, nacional”, Calvin Klein solicitó en la querella que se decrete una orden de investigar a la Policía de Investigaciones y se incaute o retenga la mercadería que Hites se encontraba importando.