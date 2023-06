Diputados del Partido Republicano anuncian acusación constitucional contra la ministra Ximena Aguilera

12 jun. 2023 - 17:54 hrs.

¿Qué pasó?

La bancada de diputados del Partido Republicano anunció que recurrirán a una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, producto de la crisis provocada por el aumento de las enfermedades respiratorias.

Además, anunciaron que se hará la presentación de este libelo durante esta semana y argumentaron los cargos que motivarán este actuar.

Acusación constitucional contra Ximena Aguilera

En un punto de prensa, argumentaron que “después de haberse cumplido el plazo que le dimos al Gobierno para que renunciara el subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos, lamentamos que sigan defendiendo lo indefendible”, argumentando que este es “un peligro para el sistema de salud“.

“Si el Presidente no está dispuesto a hacer su pega, es el Congreso Nacional el que está llamado a ese rol y exigir responsabilidades”, agregaron.

Por lo mismo, anunciaron que “presentaremos una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud que se sustenta en dos cargos: El primero, es una infracción grave al código sanitario y en segundo lugar es una infracción a la Constitución, al artículo que hace referencia al derecho a integridad física y psíquica de todas las personas”.

Además, apuntaron a la falta de puesta en marcha de distintos hospitales y a una “desidia y falta de gestión por parte de la ministra y sus equipos” y la ausencia de recursos a los servicios de salud y “una incompetencia total para brindar el servicio a la población que necesita”

Confirmaron finalmente que será durante esta semana en que se presentará esta acusación en contra de Ximena Aguilera.

¿Qué dijo la ministra?

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, luego de una reunión respecto a la crisis sanitaria producto de las enfermedades respiratorias, reaccionó sobre la acusación constitucional anunciada por el Partido Republicano.

"Ya habían anunciado que podrían hacer una acusación constitucional y es una de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados. Y nada, a prepararse para responder adecuadamente a ésta", afirmó.

Sobre los argumentos que esgrimieron desde el Partido Republicano, afirmó que "yo esperaría verlos porque estaba en reunión y no me he enterado".