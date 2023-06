Ministra Vallejo asegura que subsecretario Araos seguirá en el cargo mientras tenga la confianza del Presidente

12 jun. 2023 - 14:07 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, enfatizó que la eventual salida del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, y de cualquier otra autoridad de Gobierno depende únicamente del Presidente de la República, Gabriel Boric, y que todas se mantienen en el cargo mientras cuenten con su confianza.

Lo anterior, a propósito de la polémica que se generó luego que se revelara que la Clínica Las Condes no fue contactada para consultar sobre la disponibilidad de camas UCI pediátricas para la bebé de dos meses que murió en el Hospital de San Antonio, a la espera de ser trasladada.

¿Qué dijo Vallejo?

"Todo lo que tiene que ver con responsabilidades políticas le corresponde al Presidente de la República, porque cada autoridad está en su desempeño en la medida que cuenta con la confianza del Presidente: ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias", indicó la vocera al término de un comité político ampliado.

"No me corresponde a mí señalar nada más al respecto. Decir que, frente a la no aplicación a cabalidad del protocolo, hay que aclarar evidentemente lo que sucedió y la responsabilidad frente a aquello, que terminó siendo que la Clínica Las Condes no fuera contactada cuando sí debió ser contactada", añadió.

También enfatizó que "cuando el protocolo señala que se debe hacer contacto con las clínicas en caso de emergencia sanitaria, no puede ser una razón no contactarse con ellas por una sentencia de carácter judicial donde no hay un convenio vigente, eso no es una razón".

Por lo mismo, resaltó que se requiere esta investigación sumaria, la que fue anunciada por el subsecretario Araos para determinar responsabilidades.

