"Aún no hemos llegado al peak real": Pediatra advierte que casos por virus respiratorios podrían aumentar

12 jun. 2023 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Preocupación ha generado la crisis por enfermedades respiratorias en nuestro país, luego de que se conociera la muerte al menos seis personas, entre ellos tres menores de un año, producto del virus sincicial.

En conversación con Meganoticias, la pediatra broncopulmonar, Gema Pérez, profundizó sobre este tema, asegurando que aún "no hemos llegado al peak real".

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo?

Al ser consultada respecto al tiempo que se podría prolongar esta crisis, afirmó que "es complejo decirlo, porque no hemos llegado al peak real".

"Han aumentado considerablemente los casos en la última semana, las consultas médicas, las horas de espera en urgencia, y, lamentablemente, las trágicas seis muertes. Y lo peor, es que todavía puede aumentar", complementó.

En esa línea, hizo un llamado a "tener ciertas precauciones y tener cuidado. No todos deben ir al servicio de urgencia, para evitar el colapso del sistema. Hay que pensar que existe una especie de categorización de la gravedad de la consulta en cuestión".

"El llamado es a cuidarnos. Entiendo que el sistema no funciona en las óptimas condiciones. (...) Hay personas que no tienen mucho acceso, entonces en el servicio de urgencia de su SAPU más cercano, que no tiene costo de atención para ellos, es mucho más fácil ir. Pero en estos momentos, pueden ir y salir trasquilados", expuso la médico.

Enfermedades respiratorias

Pérez comentó que el mes de junio "es el más complejo por varias razones", entre ellos, porque "empiezan los fríos".

En cuanto a los virus respiratorios, aseguró que "hay varios circulando, lo que pasa es que, el de mayor circulación y mayor gravedad para menores de un año, es el virus sincicial. Pero está circulando la influenza, parainfluenza, adenovirus, rinovirus, metaneumovirus, todos los virus respiratorios".

"Es sumamente importante ir observando, independiente de ponerle el apellido al virus, la gravedad. Si el niño tiene dificultad respiratoria, se le hunden las costillas, respiración agitada, quejido al respirar, el aleteo nasal, coloración azulada de los labios", entonces es necesario llevarlo a urgencia, sostuvo la experta.

"Mucha gente piensa solo en los bebés o en los adultos mayores. Este año y el año pasado, como estuvimos dos años encerrados en pandemia y hubo una especie de reseteo del sistema inmune, los niños más grandes han tenido un virus sincicial grave, de tres a cuatro años", añadió.

Revisa la entrevista completa

Todo sobre Enfermedades respiratorias