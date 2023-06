Le robaron el espejo del auto y se lo quisieron vender a mitad de precio: "Me da mucha frustración"

10 jun. 2023 - 00:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un vecino de la comuna de Providencia ha sido víctima en más de tres oportunidades del robo de los espejos de su vehículo.

Ante la situación, tomó la decisión de quitar los espejos cada vez que se baja del auto y denuncia que los delincuentes han vuelto, pero para ofrecerle el artículo robado a mitad de precio.

Daniel Ferreira, reside en Providencia y ya sufrió el robo de espejos en 3 ocasiones, por lo que decidió sacarlos cada vez que entra a su casa.

"La primera me lo robaron al frente de mi casa diferente a esta, la segunda vez lo compré, no lo marqué y un día de lluvia me lo robaron acá abajo y lo fui a comprar a 10 de julio", recuerda Daniel.

Sin embargo, lo más curioso es que han llegado hasta su hogar para venderle los espejos robados. "A veces pasa que te lo roban y al día siguiente te lo ofrecen a mitad de precio con la excusa de que no tenga que ir a la aseguradora a comprarlo o no esté tanto tiempo sin espejos".

La comuna ha sido una de las más afectadas por este delito, ya que Seguridad Ciudadana de Providencia ha capturado a 47 delincuentes dedicados al robo de espejos.

Espejos robados se venden a $10 mil

Uno de los ladrones de espejos más conocidos del sector es Juan Flores, chileno de 59 años apodado "El Cartero" por camuflarse con vestimentas y accesorios para no ser detenido.

El cartero cuenta con 9 detenciones, seis de ellas por robo de artefactos de vehículos. Además, al ser detenido tras ser sorprendido robando, Flores reveló que el par de espejos puede venderlo entre 8 mil y 10 mil pesos.

"Ese señor dice cara de palo a cuánto vende los espejos. Ese es el tipo de personaje que nos encontramos, hay unos que son más violentos", señaló la alcaldesa Evelyn Matthei.