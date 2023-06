Declaran llegada del fenómeno de El Niño: ¿Qué efectos traería?

La oficina de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, (NOAA, por sus siglas en inglés), declaró la llegada del fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

Este fenómeno está asociado a un calentamiento anormal de las aguas oceánicas ecuatoriales del Pacífico y un debilitamiento de los vientos alisios, lo que suele significar un mejor escenario para la ocurrencia de precipitaciones en la zona central de Chile.

Michelle L'Heureux, científica climática del Centro de Predicción del Clima de la NOAA, una división del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, explicó los efectos que traería la llegada de El Niño en el mundo.

"Dependiendo de su fuerza, El Niño puede causar una variedad de impactos, como aumentar el riesgo de fuertes lluvias y sequías en ciertos lugares del mundo", explicó L'Heureux.

Forecasters at @NOAA’s @NWSCPC announce the arrival of #ElNino https://t.co/2pYGBPzLOM pic.twitter.com/swA9gHPjbQ