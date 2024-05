Tohá valora condena de Héctor Llaitul: "Como Estado tenemos hoy mayores capacidades de perseguir estos delitos"

07 may. 2024 - 20:05 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, valoró la sentencia contra Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que este martes fue condenado a 23 años de cárcel por delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, hurto de madera, usurpación violenta y atentado contra la autoridad.



"Es una confirmación de que todas las capacidades se han desplegado para poner freno a la impunidad y se están logrando resultados en esa dirección", manifestó al respecto.

"Tenemos muchos desafíos como este"

En la misma línea, mencionó que no es el "único golpe policial que se ha tenido contra las orgánicas que desarrollan acciones violentas", y que "prácticamente no hay ninguna orgánica de las que actúan en la Macrozona Sur que no haya tenido importantes golpes policiales, formalizaciones y sentencias a sus líderes y a sus orgánicas".

"Así como sucedió aquí, va a seguir sucediendo en los otros ataques que se detectan en la zona, particularmente en el horrible homicidio que tuvimos hace pocos días atrás de", complementó Tohá.Asimismo, señaló que se ha mostrado "que, de llevar ante la justicia a quienes están acusados de ellos y de obtener condenas por ese camino".La titular del Interior destacó el trabajo de las policías, Fiscalía y de su cartera, indicando que "aquí tenemos muchos desafíos como este para".

