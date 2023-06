"Este es el momento de hacerlo": El llamado de un médico en TikTok ante la falta de camas pediátricas

07 jun. 2023 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

El médico Ignacio Ponce de León, conocido por sus videos de TikTok, aprovechó su gran número de seguidores para enviar una recomendación a la ciudadanía, ante la complicada situación por la que pasa el sistema de urgencias pediátrico.

Las palabras del especialista en atención de urgencias llegan en medio de un preocupante déficit de camas en urgencias pediátricas.

Según el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, el 92% de las camas críticas infantiles de las 1.053 plazas disponibles a nivel nacional, se encuentran ocupadas. Estos cupos se dividen entre recintos de atención pública y privada.

¿Qué dijo el médico?

El mensaje del médico, que trabaja en el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) en el Hospital Base de Puerto Montt, es a evitar que los niños se expongan a cualquier potencial enfermedad.

"Si ustedes tienen hijos o hijas que tienen menos de dos años, y tienen la posibilidad de no sacarlo de la casa, no exponerlo a espacios públicos, de no exponer a sala cuna, no exponer a terceros, tomen la opción. Este es el momento de hacerlo", dice Ponce de León.

El médico aclara que esta, probablemente, no es una opción para todas las familias, pero sí recomienda que para quienes sea una posibilidad, que sea debidamente evaluada o simplemente tomada.

"Yo no puedo exigir a alguien que tome medidas que se me ocurren a mí como médico, pensando que todo el mundo tiene acceso a familiares, o que todo el mundo tiene una situación económica que les permita realizar lo que quiero decir", añade.

Su mensaje fue publicado después de que una bebé de dos meses falleció el martes de 6 junio mientras esperaba ser trasladada a Arica para recibir atención por una neumonía grave por virus sincicial.

