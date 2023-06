Vivanco aclara sus dichos sobre fallo contra isapres: "No puedo decir que es la interpretación correcta"

05 jun. 2023 - 15:19 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a sus polémicas declaraciones sobre el fallo contra las isapres, que obliga a las aseguradores a regirse por la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud de 2019, restituyendo los cobros en exceso a los afiliados.

La ministra había asegurado en una entrevista con La Tercera que las isapres sólo deben realizar devoluciones por excesos a quienes realizaron demandas, y no a todos los afiliados afectados.

¿Qué dijo Vivanco?

Respecto a sus declaraciones, sostuvo que "no puedo decir que es la interpretación correcta del fallo, porque la interpretación la da la Sala no yo. Yo di mi visión".

"Di mi visión dentro de una entrevista que tenía otra temática, y el resto ya va a ser un tema de la Sala", aseveró.

Al ser consultada si hubo un cambio de criterio, respondió: "no, ninguno".

Además, sostuvo que "la Sala va a aclarar cuando se haga la solicitud. Como bien saben el Gobierno ya lo anunció (el recurso de aclaración".

"Son declaraciones personales"

Más temprano, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, sostuvo que "no puedo dar ninguna respuesta sobre ese tema, porque es un tema absolutamente de la Tercera Sala, y en su competencia es esa Sala la que le corresponde emitir cualquier pronunciamiento".

"No voy a hacer ninguna crítica a la ministra, porque no me corresponde y esas son declaraciones personales de ella, así que cualquier explicación le corresponde a ella", aseveró.

