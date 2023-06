Los 14 "lanzas" más buscados de Santiago: Advierten por banda delictual que atemoriza a transeúntes en Puente La Paz

02 jun. 2023 - 22:12 hrs.

¿Qué pasó?

Una serie de robos han tenido lugar en el Puente La Paz, en la comuna de Santiago, organizados por una banda delictual que opera en el lugar y que es integrada por los 14 "lanzas" más buscados de la zona.

A pesar de que Carabineros los ha atrapado en más de varias ocasiones, los tribunales los dejan libres, por lo que vuelven al sector a cometer los mismos asaltos.

La banda del Puente La Paz

El grupo se desenvuelve en este Puente La Paz, ubicado en límite de Santiago y Recoleta, y que, además, conecta a los miles de transeúntes que circulan entre el Mercado Tirso de Molina y la Vega Central.

De acuerdo a Carabineros, su líder es un hombre que se hace llamar "La Vieja", de 52 años, quien "no comete delitos, solamente dirige a los integrantes de esta banda" a los lugares donde robarán.

El resto de la banda está compuesta por 14 personas, todos con antecedentes policiales, de los cuales la mitad son extranjeros.

Para distraer a la policía o a quienes los denuncien, portan ropas de distinto color, las que se cambian tras cometer algún atraco, aprovechándose de que es un sector lleno de comerciantes ambulantes. Otros integrantes, en tanto, dan aviso si veían algún funcionario policial.

Una de las víctimas denunció que uno de los delincuentes le robó el celular y, cuando intentó abordarlo, cinco personas más se le acercaron, indicándole que ya había perdido el aparato y comenzaron a hacerle zancadillas, patadas por detrás para intentar botarlo, hasta que su cómplice logre esconderse.

Altos prontuarios

Gran parte de la banda tiene un alto prontuario por robos. Por ejemplo, uno de los integrantes, al que apodan "Mano de Ángel", tiene 15 detenciones, siendo ocho de ellas por el delito de robo, mientras que el líder mantiene al menos 36 detenciones.

Finalmente, de los miembros que fueron detenidos, solo cinco de ellos pasaron a prisión preventiva.

Testimonios de la víctima

Una víctima de estos "lanzas" relató que cuando viajaba en vehículo por la zona, "entra una mano que me golpea en la cara, en el pecho", por lo que, actualmente, "paso por ahí con la cartera entre las piernas y con el vidrio cerrado".

Otra de las víctimas aseguró que cuando avanzaba por lugar, también en un automóvil, uno de los asaltantes "metió el cuerpo y logró tirarme el teléfono. Yo grito, y mi esposo se va detrás de él. Un cómplice intentó empujarlo, pero como venía rápido, no pudo hacerlo, al final ambos se cayeron".

Otra persona agregó que "estaba haciendo trámites y cuando voy a llamar a mi hijo, me toman el celular por detrás. Él arranca". Fue ahí que cinco personas lo abordaron para distraerlo: "No, que ya perdiste el celular, y eran las mismas personas que eran parte del grupo, me hacían zancadillas, patadas por detrás, trataron de botarme, y en ese momento el sujeto se arrancó al metro".

