Jara anuncia sumario tras polémica renuncia de exsubsecretario: "Se incidió en conductas que no eran del todo positivas"

29 may. 2023 - 20:39 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, anunció que ha instruido un sumario administrativo tras la polémica renuncia del ahora exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín.

Lo anterior, luego que se difundiera esta jornada una presunta denuncia por acoso sexual en contra de Larraín, lo que habría gatillado su salida.

El ingeniero comercial, sin embargo, negó las acusaciones y manifestó no entender las razones por las cuales fue desvinculado.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo la ministra Jara?

La ministra comenzó diciendo que, luego de que se le pidiera la renuncia al exsubsecretario, "ha habido varias teorías conspirativas dando vuelta, pero lo cierto es que los cargos de ejercicio político en que uno se encuentra están siempre a disposición del Presidente de la República, en primer lugar".

"En ese sentido, en la medida que uno siga contando con la confianza de quien le ha encomendado la responsabilidad que tiene por delante, va a poder seguir ejerciéndolo, y en caso contrario, no", declaró la autoridad.

Jara afirmó que es muy importante mantener "un estándar en el cual la convivencia laboral de los trabajadores sea debidamente resguardada".

En esa línea, "creemos que se incidió en algunas conductas que no eran del todo positivas, por lo que se determinó pedirle la renuncia al exsubsecretario".

"Lamento mucho que, quien haya ejercido un cargo de responsabilidad pública, salga generando conflictos que no son efectivos, por más que uno pueda tener diferencias en los temas más políticos", complementó la ministra.

"Muchas veces, más que una profunda teoría conspirativa de uno contra otro, lo que hay son razones humanas que se expresan de manera no adecuada en un comportamiento", agregó.

Instruyó sumario

En entrevista con radio Bío Bío, Christian Larraín aseguró que no existía ningún sumario administrativo respecto a laa supuestas denuncias en su contra.

Al ser consultada sobre este tema, la secretaria de Estado anunció que "vamos a hacer ese sumario, desde el día de hoy lo he instruido, y creo que ahí va a poder hacer todos sus descargos".

"Cuando uno ejerce un cargo de alta autoridad, es sin duda un proceso en el que uno tiene responsabilidad política en la conducción política que hace, y no se puede justificar en medidas de carácter burocrático o administrativo para salir por el lado", remarcó.

En ese contexto, reiteró que "quien no cuenta con la confianza política, no puede seguir en dicha responsabilidad. Y las declaraciones posteriores, me han confirmado que sí era necesario realizarlo".