Corte Suprema por isapres: Espera que fallo se cumpla y asegura no tener competencia sobre proyecto alternativo

29 may. 2023 - 18:17 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema dio a conocer su posición con respecto a la Ley Corta del Gobierno y al proyecto alternativo en el Senado, que buscan dar cumplimiento al fallo que obliga a las isapres a regirse por la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud (SIS) de 2019, restituyendo los cobros en exceso a los afiliados.

La vocera de la institución, Angela Vivanco, además confirmó que el fallo contra las isapres debe cumplirse, independiente de los proyectos que se generen.

¿Qué dijo la Corte Suprema?

Vivanco se refirió primero al proyecto de reforma constitucional presentado por los senadores de Chile Vamos y Demócratas, y decidió omitir un pronunciamiento al respecto, ya que “se ha concluido que se trata de una materia que no cabe dentro de las competencias del Poder Judicial, porque no se hace mención en la solicitud del artículo 77 de la constitución política, que es la que habilita la Corte Suprema para pronunciarse y tampoco contiene disposiciones que refieran ese artículo que hubieran justificado informar”.

“En consecuencia, hemos decidido esta medida dado que no tenemos competencias”, agregó.

Sobre la Ley Corta presentada por el Gobierno, manifestó que debe haber ajustes “en los plazos, formas y las distintas etapas del procedimiento a lo que hoy ya existe en el procedimiento en carácter administrativo, que se aclaren las competencias de los órganos competentes y que en algunos lugares se le den atribuciones más propias de órganos administrativos y no jurisdiccionales”.

Explicando esta decisión, manifestó que en un texto “había normas que se referían a las facultades de los tribunales (Ley Corta), en el otro no. Nuestra competencia está asociada a que se haga referencia a este tema. Si no las hay, no nos pronunciamos”.

Cumplimiento del fallo de las isapres

En cuanto al cumplimiento del fallo a las isapres, la vocera de la Corte Suprema enfatizó que este es “previo a cualquier proyecto, lo que se hizo fue dar una prórroga. Los proyectos que se hagan son independientes, por lo que tiene su forma de cumplimiento, existe la mejor disposición de la Corte en aclarar lo que sea necesario”.

“Nosotros como jueces esperamos que los fallos se cumplan y si no lo hacen, quienes son afectados deben hacer los reclamos del caso, se dieron seis meses de prórroga precisamente esperando que el fallo se cumpla”, cerró.

