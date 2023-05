Golpeados y detenidos por error: La pesadilla vivida por matrimonio que fue confundido con ladrones por funcionarios PDI

29 may. 2023 - 22:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes 30 de mayo serán formalizados siete efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), acusados por los delitos de tortura, detención ilegal y falsificación de parte policial, y arriesgan hasta 10 años de cárcel.

Lo anterior, tras cometer una grave equivocación durante el allanamiento a una casa en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana, la madrugada del 5 de mayo del 2020.

Se supone que los moradores eran integrantes de la banda que cometió el robo del siglo en el aeropuerto de Santiago en marzo de ese mismo año, pero en realidad se trataba de un matrimonio, el que se vio fuertemente afectado durante el operativo.

El operativo

El hecho tuvo lugar en una parcela, cerca de las 04:15 horas, mientras Ariel Albornoz y Makarena Zamora dormían. En ese momento, unos ruidos en el exterior los alertaron.

"Sentí que se cerraron puertas de autos y los perros empezaron a ladrar de una forma super extraña. Le digo 'Ariel, Ariel, siento ruido'. Ariel se levantó y fue a una de las piezas a mirar. Me dice que están entrando unos tipos, y que llame a Carabineros", manifiesta Makarena.

Ambos inmediatamente se encierran en la habitación principal y piden ayuda al 133. En paralelo, Ariel toma una arma de fuego que tiene inscrita para intimidar a los supuestos ladrones, percutando algunos disparos.

Los presuntos asaltantes también responden con disparos, al menos 20, según recuerda Ariel. Luego, lanzaron bombas lacrimógenas. Al darse cuenta que eran funcionarios de la PDI, tuvieron algo de esperanza, por lo que salieron pidiendo ayuda. Sin embargo, no era lo que pensaban.

El ataque

"Nos estaban apuntando con armas. Me toma un funcionario de un brazo, y me tira al suelo, al pasto", expresa Makarena.

Por su lado, Ariel señala que uno de los efectivos policiales "me toman del cuello y me tiran entre tres. Me pegaron con la cacha del arma en la cabeza, me pusieron la rodilla en el cuello, empezaron a ahogarme, me pegaron patadas en mis genitales. Con un fusil en las costillas".

"Me ponen las esposas y me seguían golpeando y me decían donde está la plata, donde está la plata, cuántos son, dónde están los demás. E insistían en golpearnos", añade.



La víctima asegura que al ver cómo le pegaban a su esposa, "intenté pararme y más golpes me daban. Si esto fue brutal. Y sin entender absolutamente nada de por qué nos golpeaban".

Ambos fueron llevados en calidad de detenidos al cuartel de la PDI. Horas después, recién la institución les informa el porqué de su detención, algo que no tenía lógica para los afectados.

El error

Posteriormente, la PDI reconoció su error y Macarena fue liberada ese mismo día. Sin embargo, Ariel fue formalizado por intento de homicidio, y quedó encerrado junto a los verdaderos ladrones del robo del siglo, quienes habían sido detenidos en los otros allanamientos realizados esa noche.

Aunque Ariel fue absuelto más adelante, los dos aún no olvidan la pesadilla que vivieron, y esperan que los funcionarios policiales que los agredieron y destruyeron su casa, reciban la pena que merecen.

"Que se castigue a las personas que cometieron este grave error. O sea, no fue un pequeño error. Fue un gran error. Fue la vida de nosotros dos. Puede que ahora nosotros hubiésemos estado muertos, fácilmente", manifiesta Makarena.

