Gran accidente en Autopista del Sol: Un camión y 13 vehículos protagonizaron choque múltiple que dejó un lesionado

29 may. 2023 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un choque múltiple sucedió la tarde de este lunes en la Autopista del Sol (Ruta 78), cerca del kilómetro 17, lo que ha provocado una alta congestión en el lugar.

Un total de 14 vehículos fueron parte del accidente, y Carabineros inició sus trabajos en el lugar, mientras anunciaron desvíos en el tránsito.

Una persona lesionada

Desde Carabineros señalaron que participó un camión y 13 vehículos menores. Hasta ahora solo se ha registrado un lesionado, sin riesgo vital.

Además, informaron que el accidente fue a pocos kilómetros donde horas antes fue atropellado un oficial de la institución.

Un conductor que se encontraba en el lugar registró los graves daños que provocó este accidente, agregando que “gracias a Dios no hay muertos, yo alcancé a frenar, si no capaz que no la haya contado”.

Alta congestión en Ruta 78

A través de las redes sociales de Transporte Informa, señalaron que el tránsito de la Ruta 78 hacia la costa, sector Silva Carvallo, se encuentra suspendido debido a los procedimientos de este accidente.

“Personal de asistencia vial en el lugar. Hay congestión alta. Opte por Camino Melipilla”, anunciaron.