Ministra Jara apunta a Chile Vamos por reforma previsional: "Tras elección de consejeros han endurecido su posición"

29 may. 2023 - 12:52 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, se refirió a las reforma previsional del Gobierno y acusó a la oposición de haber endurecido su posición tras las elecciones de constituyentes del pasado 7 de mayo.

La titular de la cartera aclaró que el proyecto de una reforma a las pensiones sigue en pie, pero que tendrá que ceder en algunos aspectos, ya que no cuentan con mayoría parlamentaria.

“Chile Vamos ha endurecido su posición”

En conversación con Radio ADN, Jara sostuvo que "el trabajo de la reforma de pensiones, siendo una de las labores programáticas más importante que se ha propuesto por el Gobierno, constituye un trabajo en equipo donde distintas personas han contribuido, y en esa calidad lo hizo el exsubsecretario (Christian Larraín)".

En esta línea, la secretaria de Estado señaló que "hay un tema que es importante despejar, y es que los trabajos no se llevan adelante por una persona particular. Lo digo porque en varias ocasiones, de la responsabilidad que me toca asumir, se me han atribuido méritos que no son individuales, sino que parte de un trabajo en equipo".

"Lo importante ahora es poder saber todos nosotros, tener plena conciencia que la necesidad de encontrar el acuerdo es fundamental para el país", agregó.

En ese sentido, precisó que "no va a ser el proyecto original que presentamos, porque es evidente que requerimos una mayoría parlamentaria con la que hoy día no hemos logrado contar, y vamos a tener que ceder en pro de cumplir el objetivo de la política pública que el Presidente le ha propuesto al país".

De esta forma, la titular del Trabajo informó que "estamos casi en condiciones de en los próximos días hacer esta presentación a la oposición" para "poder tener un diálogo que va a dar cuenta de la posibilidad o no de llevar adelante la reforma".

"Lo que nos ha ocurrido después de las elecciones de consejeros Constitucionales es que los sectores de Chile Vamos han endurecido su posición respecto de la reforma de las pensiones", aseguró.

Asimismo, Jara planteó que "esperamos que con la propuesta que hagamos se puedan nuevamente abrir al diálogo, porque esto no es solo la declaración de voluntad, es un diálogo concreto y real".

Todo sobre Reforma Pensiones