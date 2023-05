Polémica por Visa Waiver: Canal de Estados Unidos emite reportaje sobre supuestos chilenos robando casas en ese país

29 may. 2023 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Polémica ha existido en los últimos días en Estados Unidos respecto al tratado que mantiene ese país con Chile a propósito del programa Visa Waiver, el que permite mayores facilidades a los chilenos a la hora de entrar a dicha nación de América del Norte.

Esto, pues se estaría detectando mayores delitos relacionados con robos en ese país y cuya autoría estaría recayendo sobre chilenos. Ahora, un importante medio de comunicación mostró imágenes de cómo delincuentes, aparentemente chilenos, están robando en domicilios sin moradores en su interior.

Visa Waiver para Chile y la polémica del beneficio en Estados Unidos

Cabe destacar que Chile es el único país de Latinoamérica que mantiene la facilidad de ingresar a Estados Unidos sin la necesidad de un visado. De este modo, para entrar solo se necesita llenar un formulario y pagar una suma que apenas excede los 20 dólares.

Sin embargo, autoridades de ese país se han mostrado críticos de seguir manteniendo este tratado. Todd Spitzer, fiscal de California, había acusado en primera instancia que Chile no habría estado enviando los datos correspondientes de compatriotas que están haciendo uso del programa.

"Estos son ataques cuidadosamente calculados y planeados en lo que debería ser nuestro lugar seguro: nuestros hogares", apuntó Spitzer.

Asimismo, hizo un importante llamado: "Si viene aquí a cometer delitos, lo arrestaremos y lo procesaremos con todo el rigor de la ley, y mantendremos a nuestro condado como el condado grande más seguro de California".

Ante esas acusaciones, Cancillería, a través de un comunicado, condenó la situación, además de manifestar que se sigue trabajando para dar mejor cumplimiento a las obligaciones.

"Chile, a través de una mesa multisectorial conformada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Ministerio de Relaciones Exteriores; Servicio de Registro Civil e Identificación; Carabineros de Chile; y Policía de Investigaciones, continúa avanzando en el cumplimiento del Plan de Trabajo en el marco del Programa del Visa Waiver solicitado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos", expresaron.

¿Qué mostró Fox News?

Ahora, con las imágenes exhibidas por Fox News, donde aseguran que serían personas oriundas de Chile quienes cometen los robos, ese mismo medio de comunicación tomó las declaraciones del fiscal de California.

En esa línea, el periodista a cargo de la nota emitida por el canal de televisión presentó su trabajo invitando a las personas "a tomar precauciones extra", en el marco del periodo de vacaciones en Estados Unidos, donde muchos salen de sus ciudades y dejan solos sus domicilios.

"Supimos de una banda criminal que viene a Estados Unidos y viaja por todo el país (...) toman semanas estudiando un barrio antes de atacar una serie de casas en un corto período de tiempo, para después ir hacia otro vecindario", dice el policía John Schmalberger

Otra de las aristas que preocupa a las autoridades es lo dificultoso que se ha vuelto poder atrapar a estos antisociales. "No hemos podido arrestar a ninguno", agrega.

A esto se suma la versión de Anne Donnelly, fiscal de distrito. "Los detenemos por un nombre, luego nos enteramos en California y por un tercero en Florida".



A su vez, Donnelly aseguró que la mayoría de estos sujetos se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos, extendiendo, en algunos casos, su estadía más allá de lo que permite la Visa.

De la misma manera, la fiscal reconoció su sorpresa por lo "adaptables" que serían estas personas a la hora de cometer los delitos, mostrando conocimiento. "Se dieron cuenta de que el lugar más conveniente es el segundo piso (de una casa)", indica, asegurando que los propietarios desatienden ese lugar.

"Estoy exigiendo que se elimine a Chile del programa"

En la misma línea, el canal a cargo de la pieza periodística conversó con el propio fiscal Spitzer, quien defendió la idea de sacar a Chile de este programa.

"Estoy llamando, y en realidad exigiendo, que el secretario (de Seguridad Nacional, Alejandro) Mayorkas elimine a Chile del programa de visa electrónica. Esto no significa que los chilenos no puedan venir a EEUU, sino que ya no puedan hacerlo con sólo llenar un formulario en Internet y pagar 21 dólares, mientras Chile no realice un chequeo de sus antecedentes penales”, solicitó Spitzer.

“Estamos literalmente abriendo las compuertas para que los chilenos y las bandas de ladrones organizadas se aprovechen de los ciudadanos estadounidenses, ingresen a nuestros hogares, roben nuestras propiedades y aterroricen a los EEUU”, añadió.

