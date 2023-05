"No han hecho las pericias a tiempo": Familia de joven desaparecida en Penco se manifiesta ante la Fiscalía

26 may. 2023 - 16:30 hrs.

Familiares de Rennatta Rozas, la joven de 20 años que se encuentra desaparecida en Penco, región del Biobío, desde el pasado 6 de mayo, se manifestaron acusando demoras en la investigación.

La mañana de este viernes se llevó a cabo una convocatoria en el frontis de la Fiscalía de Concepción para exigir respuestas en torno a la investigación por presunta desgracia.

El pasado jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) halló el tronco y cráneo de una persona a los pies de un cerro en el sector Mirador de la localidad de Lirquén y aún no se ha entregado información oficial respecto a la identidad de la persona fallecida.

"No han hecho las pericias a tiempo"

"Nosotros todavía no tenemos información oficial (...) pero estamos aquí manifestándonos por Rennatta, porque no puede seguir desapareciendo nuestras primas, hermanas, madres", señaló Josefa Rodríguez, la prima que vive con Rennatta, según informó Cooperativa.

Mediante un discurso emitido en las afueras de la Fiscalía, Rodríguez también expresó: "Esta injusticia, la justicia de acá no se hace, no han hecho las pericias a tiempo; son 21 días que se cumplen de la desaparición de Rennatta Rozas y estamos aquí para manifestarnos solo porque necesitamos tener respuestas igual que ustedes las están pidiendo".

La familia y cercanos tienen programado realizar otra manifestación la tarde de este viernes y, a contar de las 17:00 horas, irán desde la plaza de Lirquén al Mirador Nuevo, donde se efectuará una velatón.

"No descansaremos hasta que den respuestas oficiales. A las 5 de la tarde, en el mirador de Lirquén, hasta saber la verdad (toda la verdad y no especulaciones a medias). NO ESTAMOS TODAS, FALTA RENATTA", escribieron en un posteo publicado en la cuenta de Instagram "Dónde estás Rennata".

El caso

Rennatta Rozas fue vista por última vez el sábado 6 de mayo, cuando salió de la casa que comparte con su prima, ubicada en el sector de Cerro Alto Verde, en la comuna de Penco.

Respecto a sus vestimentas, ese día vistió un polerón con diseño "animal print" de color gris, celeste y negro; además de un pantalón, zapatillas y mochila de color negro.

El documento presentado por el Ministerio Público indica que la causa por presunta desgracia se inició el pasado domingo 7 de mayo, a raíz de una denuncia interpuesta por la madre de Rennatta ante Carabineros, luego de que no lograra comunicarse con su hija en las últimas 24 horas. De acuerdo al parte policial, la última familiar que vio a la joven fue una tía.

