"No cuestioné nada": Hombre fingió querer arrendar una cancha y cometió millonario robo en club de pádel de Talcahuano

24 may. 2023 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un millonario robo se produjo en las dependencias del Pádel Club Talcahuano, en la región del Biobío, la tarde del pasado lunes.

Un hombre ingresó hasta el recinto ubicado en calle Almirante Neff, supuestamente, con el objetivo de ver partidos y consultar cuánto valía el arriendo de una cancha.

Sin embargo, de acuerdo a los registros de cámaras de seguridad, el delincuente habría robado un bolso lleno de palas profesionales, las cuales están avaluadas en cerca de 2,5 millones de pesos.

"No cuestioné nada"

El bolso sustraído era propiedad del profesor del Pádel Club Talcahuano, Mori Sáez, quien detalló cómo ocurrieron los hechos.

El hombre ingresó a la oficina a, supuestamente, consultar por el arriendo de las canchas.

De acuerdo al video que se ha viralizado, el sujeto estuvo revisando diversos lugares de la oficina hasta que finalmente sacó el bolso en cuestión.

"Me doy cuenta de que había entrado alguien y le pregunto qué onda, y me dice que cuánto costaba el arriendo de las canchas. En ese momento no cuestioné nada, le dije el monto de todo y dijo ‘ah, ya’ y se fue, y al momento de terminar la clase, me doy cuenta de que el bolso no estaba", explicó la víctima a BioBio Chile.

El hecho fue denunciado a la Policía de Investigaciones (PDI) de Talcahuano.

Desde el club viralizaron el video a través de redes sociales y ofrecieron recompensa a quien entregue información que permita recuperar las especies.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

