Pastel de choclo es elegido como el mejor "guiso" del mundo, según Taste Atlas

La conocida y prestigiosa guía de comida, Taste Atlas, publicó este miércoles 24 de mayo un ranking con los 50 mejores platos de guisos del mundo. En esta ocasión, se reveló que Chile ocupa el primer lugar con el pastel de choclo.

En cuanto a Sudamérica, nuestro país aparece como pionero en este tipo de comidas, teniendo en cuenta que también está presente el pastel de jaiba, que aparece en el puesto número 12.

En el segundo lugar aparece, por ejemplo, el llamado escondidinho de Brasil y en el puesto número 36 está el arroz tapado de Perú.

Al mismo tiempo, Centroamérica y Norteamérica no se quedaron atrás, ya que el noveno lugar lo ocupa el pastelón de Puerto Rico y en el decimoctavo se encuentra el Baked Ziti de Estados Unidos.

Find out more about the 50 best-rated casseroles: https://t.co/w9HEGkmBzG pic.twitter.com/g7niGCHQei