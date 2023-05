"Cinderella": La droga que habrían usado contra los jóvenes chilenos atacados en Brasil

23 may. 2023 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

Casi una semana ha pasado desde que se conoció el fatal caso de dos chilenos que se trasladaron a Brasil para pasar sus vacaciones. En ese país, Ronald Tejeda y Andrés Orellana habrían sido drogados, asaltados y posteriormente lanzados a una zanja. Ahora, nuevos antecedentes aparecen al respecto, luego de la detención de dos mujeres, las que habrían tenido participación en el crimen.

Mientras Tejeda falleció producto de la gravedad de las lesiones; Orellana debió ser hospitalizado y aún se encuentra en esa situación en un centro médico de Brasil.

Ir a la siguiente nota

La desaparición

La tragedia de los chilenos habría ocurrido en el origen de su periplo. A Río de Janeiro llegaron el viernes 12 de mayo. La noche del sábado, decidieron salir y, tras beber unos tragos en la zona de Lapa y hacer un recorrido por el lugar, habrían tomado un auto de aplicación para llegar a Copacabana. En ese momento, se les perdió el rastro.



"Al otro día le dejé unos mensajes a las 6 de la mañana y no le llegaban y me había comentado que en la mañana iba a ir al gimnasio el domingo y en la tarde iban a ir al Cristo Redentor. Entonces no le llegaba el mensaje y yo (pensaba) ‘qué raro’, porque él no es de hacer eso de desaparecer de la nada”, indicó en su momento Jocelyn, la novia de Tejeda.

El domingo 14 de mayo llegaron las malas noticias para las familias de los afectados: bomberos de la zona debieron proceder al rescate de Tejeda y Orellana, quienes fueron localizados en la zanja mencionada anteriormente.

Tras tomar conocimiento del deceso de Tejeda, sus deudos pusieron sus esfuerzos en lograr la repatriación de los restos de este. Y lo lograron. Este fin de semana recién pasado, se realizaron los trámites funerarios del ingeniero civil en la comuna de Cartagena, en la región de Valparaíso.

"Cinderella", la droga que habrían usado para asaltar a los chilenos

"Lo más probable es que le hayan puesto una droga que se llama 'cinderella', algo así como 'Buenas noches, Cenicienta', que creo que es una droga que están usando actualmente contra los turistas", señaló Marta Tejeda, la hermana del fallecido a El Líder de San Antonio.

"Esta droga lo que hace es simplemente borrarles la memoria. Creo que es la droga que se está utilizando en Brasil para realizar este tipo de asaltos, pero el problema acá, y lo grave de todo esto, es que generalmente cuando hacen este tipo de asaltos es que los drogan y los dejan en la calle sin sus pertenencias, sin nada, y es lo que los mismos brasileños relatan, y lo que hicieron con mi hermano fue matarlo", agrega.

De acuerdo a lo señalado por Leonel Rojo, doctor en Farmacología y académico de la Usach, en conversación con LUN, "esas drogas se usan porque producen sueño extremo y de forma rápida, además de producir amnesia anterógrada, con lo cual la víctima tiende a olvidar los eventos cercanos a la toma de la droga, lugares y personas".

En esa línea, Marta Tejeda asegura haber tenido acceso a las conclusiones a las que llegó la morgue en Brasil, las que le hacen pensar que el asesinato de su hermano fue intencional.

"Tiene varios golpe en la parte de atrás, donde tiene todo quebrado, y tiene otro golpe más; entonces se está especulando, porque todavía no tengo una información clara, que tal vez tendió a defenderse y lo golpearon, porque se asustaron al ver que lo dejaron inconsciente y por eso lo arrojaron a la zanja", acota.

Dos mujeres fueron detenidas por este hecho

En las últimas horas, el medio local O'Globo informó que dos mujeres, dedicadas a la prostitución, fueron detenidas por su presunta participación en los hechos.

A pesar de que estas negaron haber estado involucradas, la existencia de cámaras de seguridad las ubicaría en el sector de Lapa, precisamente donde se le perdió el rastro a Tejeda y Orellana, subiéndose a un auto donde estaban los afectados.

Todo sobre Noticias Chile