Piergentili a Meganoticias por dichos sobre el oficialismo: "Mis sinceras disculpas a la comunidad LGBTI y a mi partido"

22 may. 2023 - 12:51 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias, la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, se refirió a sus polémicos dichos en contra del oficialismo y ofreció disculpas, asegurando que se trató de un "error que me tiene muy apenada".

¿Qué había dicho?

Cabe recordar que en La Tercera, en el marco del escenario post elecciones de consejeros constitucionales, la timonel sostuvo que "no puedo generar adhesión si tengo problemas de gestión, si sigo hablando de la agenda identitaria y más encima peleo con los republicanos y encuentro que la gente es tonta porque votó por ellos".

Ir a la siguiente nota

Al ser consultada respecto a si no ve interés de autocrítica en ese mundo (en referencia al Frente Amplio), Piergentili contestó que "si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras".

Las disculpas

Ante las críticas que generaron sus declaraciones, la presidenta del PPD manifestó: "Mis sinceras y respetuosas disculpas a la comunidad LGBTI y a mi propio partido, porque hice una analogía que no expresé como quería. Mi tema era plantear que la agenda identitaria era tan importante como la agendas sociales, y creo que al expresarme tan mal puse en tela de juicio parte de las luchas históricas de mi partido, y eso es un profundo error que me tiene muy apenada".

"No he recibido hasta ahora ningún llamado. Estaré en el comité político y me imagino que allí podremos conversar acerca de las declaraciones, porque el lenguaje constituye realidad y no fue el correcto, y cuando la forma se comen el fondo de lo que uno quiere decir, es porque uno lo planteó mal y a mí me importa reparar en el fondo de las cosas", sostuvo.

"Monos peludos"

Sobre la expresión "monos peludos" aclaró que "fue una forma muy poco coloquial. Quienes me conocen saben que soy bastante más suelta en confianza de lo que es uno en la entrevista, por razones obvias, pero no creo que eso elude la responsabilidad. Yo llevo tiempo en esto y debí haber sido más comportada".

"Esa expresión, que en nada quiere ser ofensiva, se refiere a un grupo de referencia, a una tribu, a una identidad, etcétera. Por lo tanto, la referencia de zoológico no es lo más apropiado para querer decir que yo no me conformaba con que el Gobierno le hablara principalmente a un nicho electoral, porque lo que le correspondía a la política era hablarle al país".

¿Qué es lo que quería decir?

Piergentili explicó que "mi punto de fondo es que en este caso la centroizquierda, el socialismo democrático, hizo una apuesta para ampliar la base social y política del Gobierno y fracasamos, y lo he dicho con todas sus letras, porque los fracasos hay que declararlos".

"Sin embargo, mi invitación a la reflexión tiene que ver con que el 38% que sacó el oficialismo, nos debe hacer repensar qué sucede, qué estamos haciendo mal para no concitar mayorías sociales y políticas", añadió.

¿En qué materias se ha fracasado?

Al ser consultada sobre en qué materias se ha fracasado, respondió que "creo que hay muchas cosas que han sucedido. Tuvimos un estallido, después una pandemia, la gente siente que su vida no ha cambiado o si ha cambiado no ha sido para mejor. Y eso es un déficit de la política".

"Por otra parte, lo que pasó el 4 de septiembre denotó una mirada de chilenos y chilenas respecto de su realidad, su futuro, sus aspiraciones, y creo que ahí no ha habido todavía la suficiente sintonía de la política. No digo del Gobierno, el Gobierno ha sacado una agenda tremendamente interesante y valiosa, 40 horas, royalty, etcétera, pero eso no está siendo suficiente para plantearle a chilenos y chilenas un futuro", indicó.

"Se me encienden todas las alertas"

Respecto a la posibilidad de un pacto de la centro-izquierda, señaló que "no creo que la ambición tenga que ser de hablar de un centro político, que es como una cosa inocua, lo que creo es que las izquierdas tenemos que ser capaces con sintonizar con los dolores sociales, con las deudas pendientes del país y que la gente no solo crea que somos capaces de entender esos dolores, sino que somos capaces de hacernos cargo".

"Cuando hoy día los más vulnerables votan republicanos, a mí se me encienden todas las alertas respecto de que hay algo de desintonía o de que hemos perdido confianza o legitimidad con la ciudadanía. Y ese es mi punto de fondo", aseveró.