Rodrigo Sepúlveda y presencia del presidente Boric en el estadio: "Agarrarlo a garrotazos por este motivo no me parece"

¿Qué pasó?

Rodrigo Sepúlveda, conductor de Meganoticias Alerta, se refirió a la presencia del presidente de la República, Gabriel Boric, en el estadio, donde vio el actuar de su equipo, Universidad Católica (empate a 1 ante Unión La Calera).

El periodista se mostró contrario a las críticas que recibió el Mandatario y así lo dejó claro en el espacio que lidera.

¿Qué dijo?

“Ayer sábado el presidente Boric fue al estadio a ver a la UC. Hoy tomé Twitter y lo estaban ‘matando’ por eso. Yo creo que el presidente tiene derecho de asistir al estadio y tiene el derecho de tomarse dos horas para ver a su equipo. Él puede ir al estadio y debe hacer su ‘pega’, como nos corresponde a todos”, expuso para comenzar.

Añadió que “no voy a cuestionar al presidente por ir a ver a la UC. Es más, me parece muy bien que haya ido al estadio... Así, de ese modo, se da cuenta de las condiciones que se viven en los estadios chilenos, los baños, la seguridad, cómo se entra, los guardias, todo”.

“Reitero, me parece sano el ejercicio que haya ido. En lo personal, me gusta que la gente que toma decisiones, vaya a la calle y vea lo que pasa... Muchas personas decían: ‘está la embarrada en el país y él está en el estadio’. Señores, todos hacemos otras cosas en la vida y no solo trabajar”, prosiguió.

Por lo mismo, expuso para cerrar que “agarrar a garrotazos al presidente por este motivo no me parece. Estando ahí, en terreno, se da cuenta de las condiciones que hay. Yo fui a hace unas semanas a Santa Laura a ver a Kiss y no saben lo desastroso que son los baños ahí. Era una vergüenza las filas para poder entrar... Para mí, que el presidente vaya al estadio es valioso. No me quedo con la mediocridad, prefiero que vea la realidad”.

