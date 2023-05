Boliviano comparó el respeto de los pasos de cebra en Chile y su país: "Marca una diferencia abismal"

15 may. 2023 - 16:15 hrs.

Un tiktoker boliviano en Chile quedó sorprendido por el alto respeto que tienen los automovilistas nacionales por el paso de cebra, algo que no ocurre en su país de origen.

A través de su cuenta de TikTok realizó una comparación entre lo que sucede en ambas naciones: mientras los conductores chilenos se detienen para que el peatón pueda cruzar la calle; en Bolivia, los vehículos no respetan la norma de tránsito, dado que no frenan para que los transeúntes sigan su camino.

Cabe señalar que en nuestro país, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) señala que la función del paso de cebra es regular los conflictos entre peatones y automovilistas, donde los primeros tienen la prioridad permanente de cruce, así que los segundos siempre deben detenerse.

"No se puede, tengo miedo"

En la primera parte del video publicado en TikTok, el usuario Kaplexx es grabado en el paso de cebra ubicado en calle San Ignacio de Loyola, a pocos pasos de la intersección con Padre Alonso de Ovalle y a metros de la Iglesia de San Ignacio, en la comuna de Santiago.

Cuando iba a cruzar la calle, un automóvil venía por la calzada, pero este se detuvo, dejando que el tiktoker continuara con su trayecto sin problemas.

Algo que no ocurriría en Bolivia, según el mismo video. En la segunda parte, el hombre aparece en una avenida de su país, mucho más transitada en comparación a la calle chilena que mostró al principio.

Posicionado en el paso de cebra, se aprecia que ningún auto le cede el paso, tampoco cuando se dispone a cruzar la calzada. Los automovilistas no reducen su velocidad y le tocan la bocina. Finalmente, Kaplex reconoce que "no se puede, tengo miedo", refiriéndose al riesgo de ser atropellado.

Chile "marca una diferencia abismal"

Lo publicado en TikTok es un breve adelanto de un video subido a su canal en YouTube, donde entrega más detalles sobre las diferencias entre ambas naciones.

"Generalmente, el paso de cebra en Latinoamérica es un paso que muchas veces no se respeta. En Bolivia, debo ser sincero, no se respeta mucho; no se da la preferencia al peatón, la que debiera tener cuando está cruzando de una acera a otra", señaló el bloguero.

Agregó que "acá en Chile, esto es completamente diferente. Es algo que marca una diferencia abismal en comparación a otros países". Kaplex hizo el mismo ejercicio en pasos de cebra en Las Condes, Providencia y Santiago Centro.

