"La dejaron con la deuda teniendo 17 años": Familias valoran eliminación del "Dicom de la salud"

¿Qué pasó?

El pasado lunes entró en vigencia la ley que prohíbe informar las deudas de salud en el boletín comercial, es decir, se termina el llamado "Dicom de la Salud".

Hasta el momento, 65 mil personas dejaron el registro y con ello, se eliminarán algunas de las restricciones que tenían para acceder a instituciones financieras, por los que muchas familias valoraron la medida.

La historia de Carolina

Lo que empezó como un resfriado común terminó en una hospitalización de dos semanas para Carolina Zúñiga. La joven presentó taquicardia, fiebre sobre 40 grados, ronchas y un malestar general, que derivaron en un ensayo y error para encontrar la respuesta.

"Todos los días me hacían exámenes, escáner, exámenes de sangre, todo lo posible", contó Carolina.

Después de descartar decenas de enfermedades, un síndrome extraño fue el diagnóstico final: la enfermedad de Still, un tipo de artritis inflamatoria. Sin embargo, esto fue el inicio de otro proceso: buscar especialistas en el sistema privado, continuar con más exámenes y comprar remedios.

Los altos gastos

"La primera visita al médico particular sacamos (dinero) del ahorro a la vivienda; la receta, del ahorro de la vivienda; y otra vez el médico, del ahorro de la vivienda. Todo implicaba un gasto y poco a poco, sin darnos cuenta, nos quedamos en cero con nuestro ahorro de la vivienda", recordó Eliana Bravo, madre de Carolina.

Para esta familia ese dinero lo era todo. Hace dos años viven en un colegio gracias a un permiso municipal, ya que no les alcanza para pagar un arriendo y es la única alternativa que tienen. A esa presión diaria, se suma la deuda de la hospitalización de Carolina, la cual aún no paga, a un año del ingreso.

"La dejaron con la deuda teniendo 17 años"

"Veo que mi familia está pasando por un mal momento y tampoco estoy pensando en pagar una deuda que fue por mi salud y se supone que la salud es un derecho", dijo Carolina.

En tanto, su madre recordó que "nos hicieron firmar un pagaré y lo firmé. Pensaba que yo iba a quedar con la deuda, pero la dejaron a ella teniendo apenas 17 años y ahora ella, por ejemplo, no puede adquirir una cuenta en el banco".

Eliminan "Dicom de la salud"

Ahora esto último dejará de ser un problema, ya que la Cámara de Comercio de Santiago borró del boletín Comercial a todas las personas que poseen deudas de este tipo.

"Se prohíbe que se publiquen los registros que tienen relación con deudas en materia de salud. La Cámara de Comercio por su puesto siempre cumple la legislación vigente y dimos de baja 79 mil registros que tenían relación con el tema que corresponden a 65 mil personas", señaló la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial.

La ley

La ley contempla las deudas con prestadores de salud públicos, privados y empresas relacionadas, sean instituciones financieras o casas comerciales, e incluye consultas médicas, procedimientos, exámenes y cirugías.

Si bien la mora no desaparece, esta no generará consecuencias negativas en la vida financiera y laboral de las personas.

Boris Pastén, académico de la Universidad Santo Tomás, explicó que antes de esta normativa las personas con este tipo de deuda no podían "acceder al crédito, entonces ante cualquier emergencia que tenga en su vida diaria no tiene formas de salir de eso porque los bancos no les van a prestar dinero producto de sus antecedentes financieros eso es lo principal y segundo, existen algunos empleos que requieren los antecedentes financieros".

"Está bien, porque no soy la única que está así"

Para las personas que se encuentran en esta situación es un pequeño alivio, aunque el problema real persiste.

Respecto a la ley, Carolina Zúñga manifestó: "Está bien, porque no soy la única persona que está así".

Su madre, señaló que "entre que tratemos de salir de dónde vivimos, en tratar de tener un poder de ahorro, como que pasa a tercer plano nuestra deuda".

Ante el fin del denominado "Dicom de la salud", se puede revisar si la información de un deudor está actualizada en la página boletincomercial.cl.