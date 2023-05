"No tiene factibilidad alguna": Isapres califican como "engaño" la ley corta del Gobierno

11 may. 2023 - 14:22 hrs.

¿Qué pasó?

La Asociación de Isapres calificó como un "engaño" la ley corta del Gobierno que busca hacer factible el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras restituir los cobros en exceso desde 2019, pagos que superan los $1.400 millones de dólares.

¿Qué dijeron las isapres?

En un video, el presidente de la asociación, Gonzalo Simón, expresó que "el proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño, no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos".

Ir a la siguiente nota

Añadió que "la propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de isapre y en particular con los enfermos".

"Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión", agrega.

"Cierre por secretaría"

También afirma que "la iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema isapre y el traslado obligado de las personas al Fonasa, que no da abasto para atenderlas. Creemos que las posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y del acceso a la salud. Los pacientes no son herramientas políticas".

"Hemos sobrevivido una cruenta pandemia, combinando los esfuerzos públicos y privados. Esperamos que el Congreso evite una nueva y mayor emergencia sanitaria, y el desmantelamiento del sistema privado de salud", concluye la declaración.

El proyecto

El proyecto ingresado al Senado contempla que serán las propias aseguradoras las que delinearán el plan de pago, otorgándoles un plazo de seis meses para aquello.

El monto total que las isapres deberían devolver a los afiliados asciende a $1,1 billones de pesos (más de $1.400 millones de dólares).