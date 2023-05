Videos muestran cómo fue el motín al interior de cárcel de Angol e incidentes afuera del recinto

07 may. 2023 - 13:16 hrs.

¿Qué pasó?

En la cárcel de Angol, región de La Araucanía, se desarrolló un operativo, ya que tres funcionarios de gendarmería fueron tomados como rehenes en medio de un motín al interior del recinto.

Fueron retenidos por los mismos reclusos durante una hora y 19 minutos, mientras que luego fueron liberados e inmediatamente fueron a constatar lesiones.

Videos que han sido dados a conocer muestran el enfrentamiento entre gendarmes y reos del recinto, mientras que también lo que ha sucedido afuera de la cárcel, donde Carabineros debió actuar para dispersar a los manifestantes que llegaron para ver a sus cercanos.

¿Qué se sabe?

La situación se originó luego de que se negaran la visitas, lo que generó la molestia en los reclusos que se encuentran en el módulo de comuneros, quienes habrían procedido tomar de rehenes a los funcionarios.

El hecho se tradujo en un operativo en el lugar para controlar el motín.

Trabajos en la cárcel

En el lugar está trabajando la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) de Gendarmería.

Al interior del recinto penitenciario, se escucharon disparos de elementos disuasivos.

Ya fueron liberados

"Confirmar que hubo funcionarios de Gendarmería retenidos en el Centro de Detención Preventiva de Angol", señaló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Además, precisó que los gendarmes "ya fueron liberados".

"Se requiere la intervención de una unidad especial de Gendarmería. Están constatando lesiones, pero los gendarmes ya están liberados", sostuvo.

Molestias de visitas

Además, hay personas molestas a las afueras del lugar, las que iban a realizar visitas a sus cercanos, las cuales se suspendieron a raíz de las elecciones de este domingo.

Estos visitantes, en medio de la molestia, obstaculizaron el ingreso de funcionarios de la USEP, mientras que luego generaron incidentes más graves y enfrentamientos con Carabineros.

"Yo traía alimentos para la gente, para los familiares, no traíamos nada más... Hoy día nos negaron el paso y yo venía todos los domingos a ver a mi hijo y no me decían nada. En la elección presidencial igual pasamos", contó una mujer que quería ingresar como visitante.