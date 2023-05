Crisis migratoria: Amnistía Internacional pide a Chile y Perú retirar militares de la frontera

05 may. 2023 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

A través de una carta abierta dirigida al Presidente Gabriel Boric y su par de Perú, Dina Boluarte, Amnistía Internacional solicitó a ambos jefes de Estado, retirar el despliegue de fuerzas militares de la frontera entre ambos países.

De acuerdo a Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas, la intención del escrito es manifestar la preocupación por las personas que se encuentran en "necesidad de protección internacional en la frontera entre Chile y Perú. Esto, a raíz de las medidas implementadas por sus gobiernos de ambos países en respuesta a la presencia de personas refugiadas y migrantes tratando de cruzar la frontera en esta zona, incluyendo el despliegue de fuerzas militares y la imposición de un estado de emergencia".

Además, asegura que "estas medidas contravienen las obligaciones internacionales de Chile y Perú, por lo que les exhortamos a recapacitar y poner la protección de los Derechos Humanos al centro de cualquier decisión".

¿Qué dice la carta?

En la misiva, el ente asevera que "la implementación de estas medidas ha desatado una crisis humanitaria en la frontera entre ambos países en las últimas semanas, donde se estima que alrededor de 300 personas, en su mayoría venezolanas, así como personas haitianas y de otras nacionalidades, se encuentran varadas. De acuerdo a la información reportada por organizaciones y por medios, varias de estas personas estarían tratando de salir de Chile para regresarse a Perú, Venezuela, o ir hacia Estados Unidos

ante las precarias condiciones económicas de estancia en el país, así como la discriminación y la imposibilidad de poder regularizar su situación migratoria".

Además, apuntan a que ambas naciones estarían faltando a instrumentos internacionales a los que se habían adscrito.

"Toda persona tiene derecho a buscar asilo. Las personas venezolanas y haitianas tienen necesidades de protección internacional, en el sentido de las definiciones establecidas en instrumentos internacionales como la Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 1951, y la Declaración de Cartagena de 1984. Tanto Chile como Perú han suscrito estos instrumentos, y los han incorporado en sus legislaciones nacionales", agregan.

De la misma manera, advierten que "los Estados tienen la obligación de garantizar que las personas con necesidades de protección internacional tengan acceso al territorio y a procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiados, y que no se las rechace en frontera en vulneración del principio de no devolución. Este principio prohíbe a los Estados devolver o trasladar a cualquier persona a un lugar donde pueda ser perseguida, o pueda sufrir violaciones graves", agregando que este "debe ser respetado en todo momento por todos los Estados, y no admite derogación en tiempos de emergencia".

Presencia de militares en la zona

A su vez, rechazan que sean fuerzas militares las que se encuentren resguardando la zona.

El derecho internacional de los Derechos Humanos también es contundente al señalar que el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles. En este sentido, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados sólo deben recurrir a las fuerzas militares en casos extraordinarios de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso".

Hasta este viernes, 368 personas extranjeras fueron contabilizadas en el lado chileno de la frontera. Cabe destacar que para este domingo se espera que un avión comercial traslade a 200 personas venezolanas desde Arica a Caracas, luego de una tratativa acordada entre Chile y Venezuela.

Respecto al resto de extranjeros que busca salir del país, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, no descartó la implementación de un corredor humanitario en el futuro.

