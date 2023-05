"Me empecé a poner morada": Trabajadora de Angol se comió un pan y terminó con un tornillo en el estómago

05 may. 2023 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

La trabajadora Mónica Navarrete estaba cenando en el casino de la empresa donde se desempañaba, en la comuna de Angol, región de La Araucanía, cuando se comió un pan y terminó con un tornillo en el estómago.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 19 de julio del año pasado, mientras Navarrete trabajaba en el packing de la compañía Frusan. Según contó, el tornillo que se tragó estaba dentro de un trozo de pan.

"Pensé que tenía la cascarita un poco dura"

"Me senté junto a tres compañeras y como justo había un tomatito rico en la mesa, no alcancé a probar ni el pollo y me comí un trocito de pan, que al principio pensé que solo tenía la cascarita un poco dura, pero pronto me empezó a ahogar", contó la afectada a LUN.

La trabajadora relató que "a pesar de que trataba de botarlo, no pude y me empecé a poner morada".

Navarrete acusó no haber recibido atención médica y, pese a que una compañera le golpeó la espalda, el tornillo no pudo salir.

"No podía respirar, porque tenía eso duro pegado en la garganta y aunque tosía y tosía, no salía, por lo que una de mis compañeras me empezó a pegar en la espalda, hasta que en un momento sentí que el objeto cambió de posición y comenzó a bajar, pero causándome un tremendo dolor", reveló.

Denuncia ante la Seremi de Salud

El abogado de la trabajadora, Christian Dulansky, contó que realizaron una denuncia ante la Seremi de Salud, ya que la afectada no fue llevada a un servicio de atención médica.

"Debido a que los supervisores se negaron a llevar a mi representada a la clínica de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), que es lo que corresponde cuando ocurre un accidente en el trabajo, hicimos una denuncia ante la Seremi de Salud de La Araucanía contando todo esto", indicó Dulansky.

El abogado también explicó que Navarrete supo que se había tragado el tornillo horas después de sucedido.

"Cuando los médicos del hospital de Angol le hicieron radiografías, encontraron el objeto, por lo que la derivaron a la clínica de ACHS donde continuó la observación", precisó el defensor, quien también comentó que luego de días de intenso dolor, el elemento fue expulsado de manera natural.

Desde la empresa no emitieron declaraciones al citado medio respecto a lo sucedido y, ahora, la trabajadora espera ser compensada por lo que vivió.

"Esperemos que la justicia haga lo suyo y que esta trabajadora sea resarcida por todos los inconvenientes que padeció", concluyó el abogado.

