¿Haces compras internacionales por Internet? Este es el nuevo monto límite para no pagar impuestos

¿Qué pasó?

Aduanas de Chile anunció una modificación en el monto límite de aquellas compras internacionales que se realizan a través de Internet que están libres del pago de impuestos, siempre que no sean para fines comerciales.

En el último tiempo, las transacciones online en el comercio extranjero han obtenido popularidad entre los consumidores chilenos, pues hay tiendas que ofrecen una variedad de productos a precios convenientes.

Antes de este cambio, las compras que estaban exentas de impuestos eran aquellas que no superaban los 30 dólares (cerca de 24 mil pesos chilenos).

Cabe señalar que el impuesto se aplica porque la "compra por Internet en comercios online extranjeros implica realizar una importación" a Chile, explicó el organismo, cuya misión es fiscalizar y facilitar el comercio exterior, según declara en su sitio web.

¿Cuál es el nuevo monto límite?

Las personas que realicen compras ocasionales en tiendas extranjeras, lográndose acreditar que no son para fines comerciales, no pagarán impuestos, siempre que el valor de la transacción no supere los 41 dólares (cerca de $32.700).

En caso de que el valor supere este monto máximo, o la compra sea para uso comercial, la persona pagará un arancel aduanero del 6% y el 19% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Ambos porcentajes son "recursos que aportan al desarrollo y contribuyen de manera significativa a resguardar el presupuesto del país que permite financiar los programas de Gobierno en beneficio de todos", indicó Aduanas.

¿Cómo calcular el impuesto que podría pagar?

Para efectos del cálculo, es importante considerar el valor CIF del producto, que consiste en "la suma del valor de tu producto en el país de origen, más el costo por flete y seguros involucrados para su transporte al punto de destino", declaró la institución.

De esta manera, el IVA se paga sobre el valor CIF y el derecho aduanero. Por ejemplo, consideremos una compra online en el extranjero que tiene un valor CIF de 1.000 dólares ($798 mil):

Sobre los 1.000 dólares se aplica el 6% del arancel aduanero, lo que equivale a 60 dólares ($47.800).

Sobre los 1.060 dólares (por la suma del CIF y el arancel) se aplica el 19% del IVA, resultando 201 dólares ($167 mil).

Entonces, el impuesto total que tendrá que pagarse son de 261 dólares (poco más de $208 mil).

Ejemplo de Aduanas de Chile.

¿Dónde se pagan los impuestos?

El organismo recomendó "exigir y guardar siempre los comprobantes de tu compra, factura, comprobante de transferencia o pantallazo del proceso de compra, ya que esos documentos permitirán realizar los cálculos correctos de los impuestos y gravámenes que deberás pagar, en caso de que corresponda".

Con respecto al lugar donde estos se pagan, señaló: "Se pueden efectuar en bancos e instituciones financieras autorizadas, sucursales de correo (si compraste por envío postal) y en Tesorería General de la República. Recuerda que, en caso de que importes a través de una empresa de envío rápido o courier, los derechos e impuestos están incluidos en el cobro final".

Ejemplo de Aduanas de Chile.

