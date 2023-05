"¿Cómo les decimos a ellos?": Roban toda la mercadería para alimentar a ancianos en situación de calle en San Felipe

04 may. 2023 - 12:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un solitario delincuente sustrajo diversos productos que estaban destinados a alimentar a casi 30 personas de la tercera edad en situación de calle y abandono de la localidad de San Felipe, región de Valparaíso.

El robo se perpetró desde las dependencias de un comedor que solía ser el Hogar de Cristo y en donde actualmente dos voluntarias prestan servicios para poder entregar comida a los 28 abuelos que llegan periódicamente hasta ese lugar.

¿Qué se sabe de lo ocurrido?

De acuerdo al medio local El Trabajo, es tercera vez que el recinto sufre un robo de estas características. Y de acuerdo a una de las voluntarias, no solo se llevaron la mercadería, sino que también algunos artefactos.

"Estamos muy apenadas porque atendemos a 28 abuelitos que viven en situación de calle o abandono; nosotros somos voluntarias y ya nos han robado tres veces. En la Semana Santa entraron y nos dejaron sin nada. A nosotros nos abastece el Hospital San Camilo, estamos en las dependencias el arzobispado, ex Hogar de Cristo, la verdad es que nos dejaron a brazos cruzados porque esta vez se llevaron todo", indicó al citado medio una de las trabajadoras que optó por mantener la reserva de su identidad.

"La mercadería nos había llegado el jueves pasado y nos llevaron todo: leche, azúcar, aceite, huevos, todo con lo que alimentamos a nuestros abuelitos. Estamos muy tristes porque, bueno, los delincuentes no piensan en nada, pero nosotros estamos con el alma muy destrozada", añadió.

Además, agregó que el antisocial sustrajo una estufa, además de romper las cerraduras que habían sido reforzadas para evitar seguir siendo víctimas de estos hechos. Por si fuera poco, el desconocido ladrón se dio el tiempo de ingresar en tres ocasiones al lugar para llevarse toda la mercadería. Esto, transportándose a través de un triciclo que también había robado y que estaba guardado en las mismas dependencias del ex Hogar de Cristo.

"Somos dos voluntarias y ella (la segunda voluntaria) trajo una estufa y también se la robaron, el arzobispado había arreglado y le pusieron más chapas a la puerta, pero igual entraron y se robaron todo. No sé con qué fuerza rompieron la puerta", detalló.

"Justo un usuario de nosotros que vende verduritas en un triciclo lo había dejado acá porque no tenía dónde dejarlo, y se lo robaron, el tipo cargó el triciclo e hizo como tres viajes", apuntó a El Trabajo.

Ahora, y según lo que indica, esperan que imágenes de cámaras de seguridad les ayuden para dar con el responsable.

"Todo esto es voluntario, cómo seguimos, mañana qué hacemos, hoy saqué plata de mi bolsillo como lo hemos hecho muchas veces cuando no tenemos para tenerle almuerzo para hoy, para mañana no sabemos, pero cómo se los decimos a ellos, si ellos no tienen casa, nos da mucha pena, mucha pena", cerró al profundizar sobre la continuidad de la actividad que realizan.