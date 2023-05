"Si fue un accidente que lo diga... me está arruinando la vida": Acusado por crimen de Valeria Vivanco culpa a compañero

04 may. 2023 - 11:42 hrs.

¿Qué pasó?

Leonel Contreras, único imputado por la muerte de la subinspectora de la Policía de Investigaciones (PDI), Valeria Vivanco, rompió el silencio sobre su eventual participación en el hecho, asegurando que él no realizó el disparo que causó su deceso, además de deslizar una presunta responsabilidad de otro colega.

Cabe recordar que Vivanco falleció el 13 de junio de 2021 en medio de un operativo en la comuna de La Pintana. Al momento de fiscalizar un automóvil con dos ocupantes, un tiro de procedencia desconocida dio muerte a la detective.

Si bien en un comienzo se formalizó a quienes iban en el automóvil, posteriormente la investigación apuntó a Leonel Contreras, uno de los compañeros de la funcionaria, como el autor del fatal disparo.

¿Qué dijo el imputado?

En conversación con Chilevisión, el acusado relató que cuando se encontraron con el vehículo sospechoso, "se bajó Valeria, me bajé yo… En ese momento, yo estoy apuntando al vidrio polarizado trasero y se escucha el disparo".

"Miro hacia atrás de Valeria, ahí veo que nuestro conductor estaba en su asiento", agregó.

El conductor a quien apunta el imputado es el subcomisario Felipe Gallardo: "Yo no vi disparar a alguien. Pero sí vi quién era el que estaba atrás de Valeria. El que estaba atrás era Felipe Gallardo", declaró al citado medio.

Al ser consultado sobre si piensa que él percutó el disparo, contestó que "yo creo que él estaba en la trayectoria. Pero, no lo vi disparar. Vi que estaba atrás... Hoy en día, teniendo conocimiento de los antecedentes, yo creo que sí (disparó)".

“Si yo lo hubiera visto disparar, sería si lo hubiera visto apuntando, si hubiera visto el fogonazo de su arma. Yo lo hubiera dicho, pero no lo vi. Pero lo que sí puedo decir y lo que sí he dicho es que él estaba atrás de Valeria, a la espalda de Valeria y no me han tomado en cuenta”, insistió.

"Si se me hubiera escapado el disparo, yo lo hubiera dicho altiro"

En cuanto a su presunta responsabilidad, aseguró que "si se me hubiese escapado el disparo, yo lo hubiera dicho, me hubiera dado cuenta, porque se siente cuando un arma se dispara. Y son cosas que pasan en los procedimientos policiales. Si se me hubiera escapado a mí, yo lo hubiera dicho altiro y no estaría nadie acá".

"Sé que se va a demostrar mi inocencia", afirmó, añadiendo que "no he pensado en esos 15 años" de cárcel que pide fiscalía.

Finalmente, Contreras le dijo a la familia Vivanco que "no se cansen de buscar la verdad. Que peleen y así como lo está haciendo mi familia también".

A su compañero Gallardo, en tanto, le señaló "que si fue un accidente que lo diga. Me da pena, porque me está perjudicando, me está arruinando la vida prácticamente".